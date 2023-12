Na noite de sexta-feira, 8, a cidade de Brusque inaugurou oficialmente então suas festividades de Natal com um espetáculo envolvente na Praça Barão de Scheneburg.

Sob luzes cintilantes, neve artificial e a presença do Papai Noel, a celebração promete encantar a comunidade até o dia 24 de dezembro.

O evento começou com a apresentação da Orquestra Municipal de Guabiruba às 19h, seguida pelo ponto alto da noite, que incluiu um espetáculo de luzes natalinas, a chegada triunfal do bom velhinho e a inauguração da Casa do Papai Noel.

A praça foi transformada em um cenário deslumbrante, iluminado e decorado, proporcionando alegria às crianças com a máquina de neve.

A família Pioli expressou entusiasmo pela chegada do Papai Noel, enquanto o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), destacou a resiliência da comunidade após desafios climáticos.

Ele entregou as chaves da Casa do Papai Noel e anunciou uma programação rica em atrações culturais e musicais na praça até o final de dezembro.

O evento ainda contou com a presença das realezas da Fenarreco 2023, opções gastronômicas e a divertida máquina de neve, proporcionando momentos de descontração para todas as famílias presentes.

