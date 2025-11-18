GALERIA – Confira quem passou pela posse da nova diretoria da Acibr em Brusque
Evento aconteceu nesta segunda-feira,17
A nova diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) tomou posse para a gestão 2025-27 nesta segunda-feira, 17, na Sociedade Santos Dumont. O empresário Marlon Sassi segue no cargo de presidente. O novo vice é José Augusto Werner, o Zeca.
