No movimentado bairro Santa Rita, em Brusque, uma residência tem despertado olhares curiosos nesta época de Natal. À primeira vista, trata-se de uma bela casa como tantas outras da cidade.

Contudo, basta atravessar a porta de entrada para perceber que ali existe um universo particular — construído com sensibilidade, memória e um esmero artístico difícil de encontrar.

O Natal de Luciana

É nesse cenário que ganha protagonismo a moradora Luciana Maria Baron Gamba, responsável por transformar cada cômodo em expressão viva do Natal.

Da cozinha aos quartos — passando pela sala, corredores e até o banheiro — todos os ambientes estão tomados por peças natalinas que dialogam entre si com harmonia quase coreografada.

Pinheiros de diferentes tamanhos e estilos surgem por todos os lados, moldando um cenário que une aconchego, tradição e refinamento estético.

Com efeito, a casa não apenas abraça o espírito natalino — ela o exalta.

Natal artesanal

A decoração, que se renova anualmente, constitui uma obra visual completa, resultado de décadas de dedicação às artes e de uma curadoria minuciosa de peças adquiridas tanto no Brasil quanto no exterior.

Muitas delas foram criadas pela própria Luciana, que há anos transforma artesanato em expressão de vida.

Nesse contexto, o interior da residência impressiona pela amplitude estética que alcança. Em cada canto, surgem detalhes capazes de surpreender.

Com efeito, há guirlandas que parecem recém-saídas de uma vitrine europeia. Além disso, presépios de cerâmica iluminados espalham delicadeza e encanto.

Criatividade ao extremo

Nesse cenário, toalhas e mantas de patchwork — produzidas cuidadosamente por Luciana — reforçam o aconchego da residência. Do mesmo modo, quadros pintados com singular delicadeza revelam o olhar sensível da artista.

Por sua vez, pequenas esculturas completam o ambiente. São fruto do mergulho recente da moradora no universo da modelagem artística, acrescentando ainda mais poesia ao espaço.

Tudo compõe uma narrativa visual que rouba a cena — sobretudo no Natal.

Ainda assim, o encanto não reside apenas no volume das peças, mas na intenção por trás delas.

“Muitos comentam sobre a poeira que tantas peças acumulam — porém, digo que a limpeza não chega a ser um trabalho. Na verdade, enquanto cuido de cada peça, observo seus detalhes e consigo me lembrar de cada lugar em que estive”, ressalta.

É nesse gesto de contemplação que a residência ganha alma e revela a força simbólica da decoração.

Embora o protagonismo seja dela, a montagem conta com o apoio do esposo, Adécio — que auxilia no deslocamento das peças mais pesadas e na estruturação de determinados arranjos.

O resultado é um ambiente que envolve, inspira e convida a permanecer.

Nesse sentido, revela uma casa que celebra a beleza, a memória e a sensibilidade artística em todas as estações.

Com brilho máximo no Natal, cada detalhe ganha ainda mais vida, transformando o espaço em um espetáculo de encanto e poesia.

Trajetória que inspira

A história por trás dessa atmosfera também merece registro. Luciana é professora de matemática aposentada, com graduação, pós-graduação e mestrado.

Nesse contexto, sua trajetória acadêmica inclui 33 anos de atuação — tanto na rede pública quanto no Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe).

Paralelamente, dedicou-se constantemente ao universo das artes, realizando cursos e aperfeiçoamentos que moldaram sua trajetória criativa.

Pintura, patchwork, cerâmica e outras técnicas sempre fizeram parte de sua rotina, como caminho para expressar emoções e, sobretudo, para manter a mente ocupada com aquilo que considera essencial — beleza.

“A arte faz bem para a alma”, costuma afirmar — síntese perfeita do que se vê em sua casa.

Assim, a residência de Luciana é, ao mesmo tempo, refúgio e museu particular — espaço de acolhimento e palco de criação.

Sobretudo agora, quando o Natal ilumina cada cômodo, ela revela-se uma obra-prima construída ao longo de uma vida em que razão e sensibilidade caminham lado a lado.

As belas fotos

Para quem deseja apreciar alguns detalhes dessa decoração natalina — e descobrir por que a casa de Luciana se tornou um dos cenários mais encantadores desta temporada — uma galeria completa está disponível após os anúncios, no fim da edição.

As imagens, pois, revelam nuances que as palavras apenas iniciam — cores, brilhos, texturas e composições que fazem da residência um universo único, capaz de emocionar até os olhares mais exigentes.

Galeria após o apoio comercial

