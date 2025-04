GALERIA – Crianças se divertem na caça aos ovos de Páscoa em Brusque

A caça aos ovos de Páscoa na praça Sesquicentenário, em Brusque, reuniu diversas crianças neste domingo, 13. O evento começou às 9h, com participação de crianças de até 5 anos.

Os ovos foram espalhados pela praça e nos quintais da Prefeitura de Brusque, Câmara de Vereador e fórum. O trânsito na rua Eduardo von Buettner foi interrompido para proporcionar a brincadeira.

“É uma iniciativa muito legal e importante. Podemos ver a felicidade no rostinho de cada criança. Acordamos cedo e viemos para a praça. Está sendo muito legal”, afirma Josi Coutinho, mãe do Arthur, de 4 anos.

Além da caça aos ovos, o evento contou com a presença do coelhinho da Páscoa, assim como do trem, que realizou passeios pela praça.

O primeiro horário, da manhã, foi destinado às crianças de até 5 anos. Depois, no período da tarde, o evento contempla os pequenos de 6 a 10 anos. As crianças receberam uma pulseira da organização para começar a brincadeira.

Após encontrarem os ovos, as crianças iam até a organização para trocar pelo kit com doces. A diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva, detalha o planejamento para a programação.

“A ideia era descentralizar o local. Antes, a caça aos ovos ocorria no Parque das Esculturas. Optamos por fazer na praça Sesquicentenário neste ano, para explorar esta praça, que é muito bonita e as famílias costumam frequentar aos finais de semana”.

Programação de Páscoa

Neste sábado, 12, foram espalhados 50 ovos de Páscoa pelos bairros de Brusque. Além disso, aconteceu a Ostern no Zoo, levando ao parque Zoobotânico a programação da Páscoa brusquense. As brincadeiras encerram com a caça aos ovos na praça Sesquicentenário.

No entanto, a programação da Ostern Brusque ainda não terminou. No próximo sábado, 19, ocorrerá a visitação à toca do coelho na praça Barão de Schneeburg, no Centro I, entre 17h e 22h, além de apresentações artísticas.

