GALERIA – Cuca gigante é cortada e distribuída em alusão ao aniversário de Brusque

Uma cuca gigante foi distribuída na manhã deste domingo, 3, na praça Barão de Schneeburg, em comemoração ao aniversário de 165 anos de Brusque. O corte da cuca foi realizado após o desfile que percorreu a avenida Cônsul Carlos Renaux.

A cuca foi preparada por merendeiras durante a noite deste sábado, 2, e madrugada deste domingo, 3. Em seguida, posicionada na praça para distribuição à população durante o ato comemorativo.

Uma vela de 165 anos foi colocada na cuca e acendida pelo vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos). Enquanto acendia a vela, todos cantavam “parabéns”.

O prefeito André Vechi (PL) cortou a cuca e entregou o primeiro pedaço para a primeira-dama Letícia dos Santos Vechi. Deco recebeu o segundo pedaço. Na sequência, a cuca gigante foi entregue aos demais.

“Não tem um doce que seja mais típico para Brusque que a cuca. É uma cuca de 16,5 metros preparada com muito carinho pelas nossas merendeiras. Assim, conseguimos parabenizar a cidade e fazer um agrado para a população que veio em peso prestigiar o desfile”, valoriza o prefeito.

O chefe do Executivo destaca o trabalho das merendeiras na preparação da cuca. Ele afirma que acompanhou parte do processo na Escola de Ensino Fundamental do Paquetá, na noite deste sábado.

“Eu passei na escola do Paquetá para acompanhar o preparo. Estavam em quatro. Cabe destacar a atuação da diretora Anivia, da Vanderleia, da Jô e da Ana. Essas quatro guerreiras ficaram das 19h deste sábado até as 3h da madrugada deste domingo preparando a cuca, que está maravilhosa”.

Desfile

Antes do corte da cuca, diversos grupos desfilaram pela avenida Cônsul Carlos Renaux. “Brusque de muitos sotaques” foi o tema do desfile, que homenageia migrantes que escolheram Brusque como cidade para viver.

O município comemora 165 anos nesta segunda-feira, 4. No entanto, a prefeitura optou por adiantar a data do desfile em razão da previsão de chuva. Assim, o evento ocorreu neste domingo.

Foto: Thiago Facchini/O Município

