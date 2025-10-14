GALERIA – Desfile da 38ª Fenarreco leva tradição germânica à Beira Rio

O desfile da 38ª Fenarreco, realizado em Brusque nesta terça-feira, 14, levou a tradição germânica para as ruas. Nesta edição da festa, o desfile fugiu de seu palco habitual, a avenida Cônsul Carlos Renaux, e foi realizado na avenida Beira Rio.

Os grupos que desfilaram se concentraram próximo ao Stock Archer. O desfile seguiu no sentido pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, palco da festa. Desta vez, não houve chuva para estragar a alegria dos fenafesteiros.

O prefeito de Brusque, André Vechi, abriu o desfile com um discurso. Na fala, o chefe do Executivo destacou a realização do desfile desta edição da Fenarreco na Beira Rio, e convidou o público para seguir acompanhando a festa até 19 de outubro.

“Preparamos com muito carinho. Estamos aqui para aproveitar o desfile. Com a inovação do desfile na Beira Rio, todos poderão ir ao pavilhão na sequência para aproveitar a festa”, disse.

A programação da Fenarreco inclui diversas atrações. A entrada é gratuita todos os dias. Neste ano, toda a gastronomia da festa está a cargo de estabelecimentos de Brusque.

Confira fotos do desfile

