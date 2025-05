GALERIA – Desfile da 70ª Pronegócio apresenta tendências da coleção primavera-verão 2025

O desfile da 70ª edição da Pronegócio foi realizado na noite desta quarta-feira, 14, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. Na passarela, foram apresentadas as tendências da coleção primavera-verão 2025. Brisa marinha foi o tema da edição.

Vinte e duas empresas apresentaram quatro looks cada durante a apresentação. O evento é promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é apoiador.

Participantes desde a primeira edição da Pronegócio foram homenageados antes do início do desfile. São eles: Artêmio Copetti, da Pittol, Silvio César Gonçalves, da Liberty Camisaria, e Eny Pontes, da KM Zero.

“Edição premium”

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, considera a 70ª edição da Pronegócio um marco. “É uma edição premium, em que completamos 70 edições. São 28 anos de rodadas”, celebra. “Os compradores se deslocam de todo o Brasil para vir a Brusque e fazer negócio”, destaca.

Homenageado da noite, o proprietário da rede Pittol, Artêmio Copetti, celebra o fato de participar desde a primeira das 70 rodadas de negócios de Brusque.

“É um momento especial e uma emoção muito grande. Participamos das 70 edições, não faltamos em nenhuma, e esperamos continuar. Acompanhamos desde o início e sabemos que houve um esforço muito grande das diretorias para realizar a Pronegócio”.

O prefeito interino de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Walendowsky, marcaram presença no evento. Eles destacaram a contribuição da rodada de negócios para o fortalecimento da economia local.

“Não só fomenta os negócios [de pequenas empresas] em Brusque e região, movimenta todo o setor brusquense de restaurantes, hotelaria e outros. É uma forma que a AmpeBr encontra para ajudar o município a expandir os seus limites, levando o produto brusquense para fora da cidade”, elogia o prefeito interino.

“Queremos ser referência em moda no Brasil e estamos trabalhando para isso em conjunto com as entidades, o que desenvolverá ainda mais a nossa cidade”, projeta o secretário de Desenvolvimento Econômico.

