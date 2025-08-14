GALERIA – Desfile da 71ª Pronegócio, em Brusque, apresenta tendências de alto verão 2026

A passarela do desfile da 71ª Pronegócio apresentou, na noite desta quarta-feira, 13, as tendências da coleção de alto verão 2026. A rodada de negócios reúne compradores de diversas cidades do Brasil em Brusque nesta semana.

O desfile contou com a apresentação de 88 looks de 22 marcas. O evento aconteceu na Sociedade Santos Dumont. Nesta edição, o tema foi “secret garden”.

O evento é organizado pela Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr). O presidente da entidade, Mauro Schoening, valoriza o desfile. Ele entende que o evento é importante para oportunizar novos negócios.

“É um evento que remete uma grande conexão entre fabricantes e lojistas. A moda se movimenta nas passarelas. Quando o comprador vê a peça, ele chama a empresa no dia seguinte, para gerar negócio. É uma grande troca de informações”, resume.

O presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc), Pedro Gilmar Fank, elogia a atuação da AmpeBr na organização da rodada de negócios. Ele também opina sobre os atuais desafios da economia.

“Aqui ganha tanto o comprador quanto o fabricante. A AmpeBr sabe fazer esta conexão muito bem”, elogia. “Estamos em um momento econômico crítico. Nesta ocasião, é necessário entrar a capacidade, o diferencial, a qualidade e o preço, bem como toda a tecnologia envolvida na produção. Quem se destaca, passa por esse momento de forma mais fácil”, analisa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Walendowsky, defende que novos investimentos sejam aplicados para desenvolver o setor da moda em Brusque. Ele afirma que a prefeitura é parceira das ações da AmpeBr.

“É um evento marcante para a cidade de Brusque, sobretudo para o segmento de confecções. Temos que incentivar este segmento industrial e comercial cada vez mais. Precisamos elevar, sempre mais, o nome de Brusque por meio da moda”, frisa.

Confira galeria de fotos

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

