GALERIA – Desfile do Colono percorre ruas de Guabiruba rumo à Festa da Integração

O Desfile do Colono percorreu as ruas de Guabiruba na manhã deste domingo, 8, dia do encerramento da 10ª Festa da Integração, tradicional do município. Na terça-feira, 10, Guabiruba completa 63 anos.

Os colonos iniciaram o desfile em frente à prefeitura. Depois, seguiram pela rua Brusque até a rotatória da Maibaum. Neste ponto, entraram na rua Guabiruba Sul em direção ao Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, palco da festa.

Na primeira parte do desfile, estavam os colonos montados em seus cavalos. Na segunda parte, vinha o maquinário utilizado em atividades agrícolas.

Enquanto os grupos do desfile passavam pelas ruas de Guabiruba, com muito bom humor e muita música, o público acompanhava das calçadas e de suas casas, interagindo com os festeiros.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), participou do desfile, acompanhado pelo vice-prefeito Cledson Kormann (PSD) e pelo presidente da Câmara, Xande Pereira (PP).

Sábado de festa

De acordo com a prefeitura, neste sábado, 7, cerca de 16 mil pessoas passaram pela Festa da Integração. A comemoração dos 63 anos de Guabiruba acontece em meio à celebração dos 150 anos da imigração italiana à região, que tem marcas na cidade.

Ainda no sábado, as atividades começaram por volta das 7h30, com a largada da Corrida Guaba Trail. Mais tarde, os pavilhões abriram para Encontro de Automóveis Antigos, feira de artesanato e produtos coloniais, recreação com personagens infantis e opções gastronômicas alemãs e italianas.

Mais tarde, ocorreram as apresentações da banda Das Lebenslied, do Coral de Sinos, da dupla Valmir e Volnei e da dupla Ribeiro e Ricardo. No período da noite, Gustavo Bardim, vencedor do The Voice Kids Brasil em 2021, tomou conta do palco. Depois, se apresentou a banda Terceira Dimensão. O encerramento do sábado de festa foi por conta da banda Tipo Exportação.

Show de Rick e Renner

Neste domingo, a conclusão da 10ª Festa da Integração será com a dupla Rick e Renner. Os sertanejos sobem no palco por volta das 20h. O show principal é sempre a atração mais esperada da festa, e, neste ano, foi anunciado no começo de maio, no lançamento da 10ª edição da Festa da Integração.

