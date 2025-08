GALERIA – Desfile na avenida Cônsul Carlos Renaux celebra 165 anos de Brusque

O desfile em alusão ao aniversário de 165 anos de Brusque aconteceu na manhã deste domingo, 3, na avenida Cônsul Carlos Renaux. O evento reuniu bom público e número de participantes. Escolas e entidades percorreram a avenida.

Os grupos se concentraram nas ruas Felipe Schmidt e João Bauer. O trajeto pela avenida Cônsul Carlos Renaux começava na esquina com a rua Alexandre Athanasio Gevaerd e seguia até a praça Barão de Schneeburg, onde o palco estava montado.

O prefeito André Vechi (PL) destacou o tema do desfile: Brusque de muitos sotaques. Ele afirma que o objetivo é valorizar as pessoas que não nasceram na cidade, mas vieram ao município para trabalhar e desenvolvê-lo.

“Sempre lembramos dos nossos pioneiros e não podemos deixar de lembrar das pessoas que vêm de outras cidades para viver aqui. Mais da metade da população da cidade não nasceu aqui. Precisávamos homenagear os ‘brusquenses de coração’”, disse.

O vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) considerou que o desfile demonstrava civismo por parte dos moradores de Brusque. Ele também afirmou que o momento serve para prestar carinho ao município.

“Não podemos deixar de realizar esse momento cívico e deixar de demonstrar nosso carinho para esta cidade. O município é nosso e o país é nosso. Somos exemplo de civismo. Salve o Brasil e salve Brusque, imortal”.

A secretária de Educação de Brusque, Franciele Mayer, também discursou no palanque antes do início do desfile. Ela valorizou a presença da rede municipal de educação no evento, que envolveu diversas crianças e professores.

“É um evento que representa um momento em família. São os nossos servidores e as nossas crianças da educação que estão aqui fazendo um lindo momento, contando um pouco da nossa história”, disse Franciele.

Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), que também desfilou, teceu elogios à organização e aos participantes do desfile.

“É um dia muito feliz para o nosso município. A organização do evento está mais bonita a cada ano. As escolas e os demais participantes deixam esse dia ainda mais bonito”.

Brusque comemora 165 anos nesta segunda-feira, 4. No entanto, a prefeitura optou por adiantar a data do desfile em razão da previsão de chuva. Assim, o evento ocorreu neste domingo.

Fotos: Thiago Facchini/O Município

