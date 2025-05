GALERIA – Destacando importância da profissão, Desfile das Costureiras e Costureiros é realizado em Busque

Foi realizado na noite desta sexta-feira, 23, na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque, o tradicional Desfile das Costureiras e dos Costureiros, que chega a sua 12ª edição. Ao todo, 70 profissionais passaram pela passarela.

O tema deste ano foi “Alegria em Transformar”. O desfile foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque e Região (Sintrivest), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque e Região (Sindivest) e conta com o apoio do Senai, Ampebr, Senac e do curso de Design de Moda da Unifebe.

Como o próprio nome diz, o desfile tem o intuito de homenagear os profissionais da costura. O evento antecede o Dia da Costureira e do Costureiro, celebrado no dia 25 de maio.

Antes do desfile, Marli Leandro, presidente do Sintrivest, e Patricia Conti, presidente do Sindivest, discursaram exaltando a classe e a importância do trabalho das costureiras em nossa região. Além disso apontaram a importância da profissão para quem vem de outras cidades.

“Olha como é bacana, como Brusque abraça essas mulheres e esses homens. Nós temos representantes de 13 estados brasileiros que vão pisar na passarela hoje. E entre elas, uma mulher de outro país. Nós temos muitos migrantes aqui que muitas vezes chegam sem profissão nenhuma e aí conseguem fazer um curso, conseguem se especializar e aprender essa profissão, que é uma profissão milenar”, mencionou Marli Leandro. E completou ressaltando que a costura é uma forma de transformar o tecido em arte. “É uma profissão linda”.

Já Patrícia Conti reiterou que a costureira e o costureiro são o coração da indústria. “Hoje, nesta passarela, não estamos trazendo só entidades ou só sindicatos, estamos trazendo o espírito de uma costureira e costureira”.

Confira imagens do evento:

1 de 20

Após o desfile, houve a entrega de certificados para os representantes das instituições que promoveram o evento, além de uma homenagem especial para a costureira Vaneide Rosa de Jesus, que atua na empresa Warusky. A profissional é a associada que mais vezes participou do Desfile das Costureiras.

Ao final foi anunciado um concurso para a criação da logomarca oficial do desfile. As inscrições e o regulamento do concurso estarão disponíveis a partir do dia 16 de junho, nas sedes do Sintrivest e do Sindivest.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: