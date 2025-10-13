GALERIA – Dia das Crianças é comemorado com programação especial no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque

Nesta segunda-feira, 13, em celebração ao Dia das Crianças, o Pavilhão da Fenarreco recebeu uma programação especial com entrada gratuita. O parque fica liberado das 13h às 17h para crianças de até 12 anos, oferecendo brincadeiras típicas, contação de histórias e show da banda Los Gran Nanicos, proporcionando uma tarde cheia de diversão para a garotada.

Além das atrações, o evento contou com uma atmosfera alegre e acolhedora, reunindo famílias para celebrar a data.

As crianças puderam aproveitar cada momento das atividades, enquanto os pais acompanhavam de perto, tornando a tarde um encontro marcado por risadas, música e muita animação.

Confira as fotos:

