GALERIA – Escola cívico-militar do Paquetá celebra aniversário de Brusque e 150 anos da imigração italiana em SC

Na manhã desta quarta-feira, 6, crianças da Escola Cívico-Militar Paquetá realizaram uma apresentação especial em alusão aos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina e aos 165 anos de Brusque. Durante o evento, os alunos puderam aprender, de forma didática, com os colegas, como foi a chegada dos italianos ao Brasil, bem como a história de nosso município.

O projeto teve início no ano passado, quando as turmas participaram de uma imersão parecida, focada na cultura germânica. O principal objetivo é fazer com que os alunos entendam a história, a importância e o impacto que esses imigrantes tiveram nos estados brasileiros.

“A importância está em preservar a história e a cultura, em entender como tudo começou. Eu costumo dizer aos nossos alunos que todos nós temos uma história desde que nascemos. Então, preservar a história dos nossos antepassados é contribuir para a melhoria de quem está chegando agora, para o futuro de hoje. Porque, se eu não tenho passado, como posso ter um presente e prosperar no futuro?”, comentou a diretora da escola, Anivia Terezinha Otto.

Diversas turmas da escola aceitaram o desafio de protagonizar, por meio de um teatro interativo, o processo de chegada das famílias italianas e as dificuldades enfrentadas no caminho até o Brasil.

“Resgatar e valorizar essa história”

Durante a celebração, o prefeito André Vechi aproveitou para homenagear as cozinheiras da escola, que prepararam uma cuca de 16,5 metros durante a madrugada do último domingo, 3, em comemoração ao aniversário de Brusque. O doce foi distribuído para a população, após o desfile cívico na avenida Cônsul Carlos Renaux.

“É um momento muito bacana ver a criançada cantando o hino de Brusque com emoção, com energia. E mais do que isso, o tema deste evento, que celebra os 150

anos da imigração italiana no Brasil, reconta a trajetória das famílias que vieram para a nossa região, para Brusque. A nossa cidade é pujante, empreendedora, resiliente, muito em razão dos três povos que a colonizaram, entre eles os italianos. Por isso, é importante resgatar e valorizar essa história, para entendermos como chegamos até aqui e termos uma visão mais clara do futuro que queremos”, acrescentou Vechi.

Fotos: Gabriella Maçaneiro/Prefeitura de Brusque