GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque
Diversas atividades foram realizadas durante Semana da Inclusão
A Escola de Educação Básica (EEB) Dom João Becker realizou a Semana da Inclusão.
O objetivo da ação foi promover e valorizar a diversidade e a construção de uma comunidade escolar acolhedora.
Uma caminhada em prol da conscientização à inclusão aconteceu no dia 24 de setembro.
Durante a semana passada, alunos, professores e funcionários participaram de atividades, que destacaram a importância do respeito às diferenças, da empatia e da convivência harmoniosa.
Na caminhada da inclusão, foram levados cartazes e realizadas demonstrações sobre o tema pelas ruas.
Fotos: EEB Dom João Becker/Divulgação
