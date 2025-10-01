GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque

A Escola de Educação Básica (EEB) Dom João Becker realizou a Semana da Inclusão.

O objetivo da ação foi promover e valorizar a diversidade e a construção de uma comunidade escolar acolhedora.

Uma caminhada em prol da conscientização à inclusão aconteceu no dia 24 de setembro.

Durante a semana passada, alunos, professores e funcionários participaram de atividades, que destacaram a importância do respeito às diferenças, da empatia e da convivência harmoniosa.

Na caminhada da inclusão, foram levados cartazes e realizadas demonstrações sobre o tema pelas ruas.

Confira a galeria de fotos

Fotos: EEB Dom João Becker/Divulgação

