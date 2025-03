GALERIA – Escola Padre Theodoro Becker completa 57 anos em Brusque

Na quarta-feira, 5, um evento marcou o 57º aniversário da Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker, no bairro Bateas, em Brusque. A escola faz parte do Programa Municipal de Escolas Cívico-Militares.

Estiveram presentes lideranças governamentais, como a secretária municipal de Educação, Franciele Mayer, o diretor-geral de Educação, Gil Moscon, e também a banda do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, que ficou responsável pela execução do hino nacional.

O festejo marcou também a primeira vez em que foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e do município de Brusque no educandário. As honras ficaram sob a responsabilidade dos alunos “nota dez” da escola, Amanda, do 8º ano, Gabriely, do 8º ano A, e Matheus, do 3º ano B, respectivamente.

“Nosso programa foi construído à luz do programa do governo federal que terminou, mas nós mantivemos aqui na nossa rede um programa menor. Temos um carinho muito especial, e com certeza vamos colher frutos muito significativos”, diz Franciele.

A receptividade das crianças da escola quanto à metodologia de trabalho aplicada é algo que chama a atenção dos responsáveis pelo programa. “Esse é um dos motivos pelo qual eu e minha equipe nos apaixonamos por esse trabalho”, comentou o chefe do programa, Nelci Antônio do Amaral, mais conhecido como Tenente Amaral, da reserva do Exército Brasileiro.

A receita para o grande sucesso que a escola Padre Theodoro Becker tem na educação de suas crianças é o trabalho em conjunto. “Estão todos unidos neste grande momento de aniversário da escola”, diz a diretora da escola, Carina Schulenburg Molverstet.

