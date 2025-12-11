GALERIA – Família brusquense retorna para casa neste sábado após completar segunda volta ao mundo
Viagem percorreu 64 países, seis continentes e sete territórios
A história da “Família pelo Mundo” ganha um novo capítulo neste sábado, 13, com o final da segunda volta ao redor do mundo e o retorno da família para Brusque. O retorno acontece neste sábado, 13, às 11h, em frente ao pavilhão da Fenarreco, onde serão recepcionados por familiares, amigos e membros da comunidade
O casal Jocemar e Adriana Tomasi, acompanhados pelos filhos Julia e Miguel, realizaram a primeira expedição em maio de 2012, quando a família deixou Brusque para viver uma aventura que durou quase dois anos e percorreu 65 países. O feito chamou atenção pela ousadia e pelo caráter educativo e cultural da viagem, que rendeu um livro com relatos, imagens e aprendizados, chamado Família pelo Mundo.
Oito anos após a primeira experiência, os Tomasi decidiram novamente colocar o pé na estrada. A proposta da segunda volta ao mundo seguiu os mesmos moldes da anterior, porém com um novo roteiro, passando por destinos inéditos para a família.
“Essa segunda volta ao mundo foi por 64 países, mais sete territórios, seis continentes, e a gente agora ultrapassou a marca de cem países visitados também pela família inteira”, explicou Jocemar Tomasi.
A jornada passou por países como Noruega, Islândia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, além de sete territórios como Polinésia Francesa e outros localizados nas águas do Caribe.
