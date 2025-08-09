GALERIA – Fé e devoção levam fiéis à Marcha para Jesus em Brusque

A fé e a devoção levaram fiéis a participar da Marcha para Jesus em Brusque na tarde deste sábado, 9. Segundo a organização, cerca de cinco mil pessoas estiveram no estádio Augusto Bauer. O início da marcha foi na praça Sesquicentenário, em frente à prefeitura.

Jandir de Oliveira, 51, participou pela primeira vez da marcha. Ele esteve ao lado da esposa, Derli de Fátima de Oliveira, 50. O motivo foi o convite da igreja que frequenta, com o intuito de se aproximar de Jesus Cristo. “Quero manter um período de fé mais atual, junto com os irmãos da igreja”, diz.

O empresário Werli de Moura, 37, também participou pela primeira vez da Marcha. Ele conta que já é convertido há alguns anos, mas está morando em Brusque há dois anos, por conta da esposa, Kaliandra de Moura, 33. O propósito dele em participar é levar os ensinamentos da igreja adiante.

“Estamos mostrando a importância do que Cristo fez nas nossas vidas e no que ele pode fazer na de quem estiver aberto a andar segundo a direção dele”, conta.

Ambos atuam no ramo da educação e participam da Igreja Evangélica Jesus Cristo para o Mundo, uma das organizadoras da Marcha. “Deus tem feito coisas incríveis na nossa vida e ele só faz aquilo que ele quer que seja anunciado. Nosso intuito é mostrar para as pessoas tudo que ele pode fazer na vida do outro”.

De pai para filho

O morador Bryan Medeiros, 33, atua na Escola Missionária Igreja Canaã e participa pela primeira vez da Marcha em Brusque, já tendo participado outras vezes em Manaus. O pai dele é pastor e, por isso, ele sempre esteve presente no movimento. “Ela [Marcha] quer mostrar tudo o que Jesus faz na vida de quem o aceitar”.

Bryan comprou uma das bandeiras que estavam disponíveis no evento. Havia vários tipos: uma apenas do Brasil, uma junção do Brasil com Israel e também uma junção da bandeira do Brasil com a dos Estados Unidos.

O pastor Maclodes Machado, um dos organizadores da Marcha, explica que o objetivo das bandeiras é a oração pela nação. “Essa mistura serve para lembrar do país e orar por ele. É uma forma de abençoar o povo”.

Retorno à religião

Já o paranaense Ivan Queiroz, 47, está em Brusque há dois meses e participa da Marcha pela primeira vez. Ele passou por momentos difíceis e, no momento, está em uma unidade de recuperação. Ele diz que foi motivado a retornar à vida religiosa para se reconectar com Jesus.

“Eu estava afastado por causa de diversos fatores, as ‘coisas da vida’, e estou voltando agora nesses dois meses. Quero me conectar com Jesus e a religião”.

O morador José da Silva, 38, participou da Marcha pela primeira vez em 2023 e, em 2025, retornou ao evento. O que o motiva ao movimento é a conexão com Jesus. Ele diz que louvar a ele junto com os demais fiéis é gratificante.

“Na correria do dia a dia é difícil se conectar, mas quando o amor de Jesus está com a gente, as coisas ficam mais fáceis”, diz.

O pastor Francisco Aqino, 45, também participa da Marcha pela segunda vez. Ele é natural do Amazonas, está em Brusque há oito anos e atua na Igreja Vida Plena. Francisco também é um dos organizadores e vê que todos os participantes estão agindo em comunidade e agregando fatores positivos ao evento.

Confira mais fotos da Marcha para Jesus:

Crédito: João Henrique Krieger/O Município