GALERIA – Feira Casa apresenta novidades do setor moveleiro em Brusque

Na Feira Casa, evento do setor moveleiro e de decoração em Brusque, os visitantes podem encontrar diversos itens para seus lares. Os mais de 50 expositores vendem sofás com sistemas inteligentes, balanços, móveis para áreas externas e muito mais. O evento acontece até o domingo, 6, no pavilhão da Fenarreco.

A Carvalho Estofados, empresa de Rio Negrinho, participa da feira pela segunda vez. Eles são especializados em sofás de couro legítimo, importado do Uruguai, e também de couríssimo, um material sintético idêntico ao material.

Um dos móveis que a empresa apresenta na feira é um sofá com um porta copos que gela ou esquenta bebidas. Os interessados podem personalizar o sofá com a automação e também com o couro.

“O que você imaginar a gente consegue colocar, sempre com o máximo de cuidado. Tentamos sempre entender o que o arquiteto do cliente propõe para o ambiente. Temos profissionais com mais de 30 anos no mercado, mas a nossa fábrica tem seis anos. Estamos com uma boa expectativa de vendas para entregar o melhor produto para os clientes”, conta o vendedor Hadlyn Streit.

Móveis de montagem a mão

Já a empresa Verkan, de Blumenau, atua com pergolados que possibilitam a montagem a mão. Na feira, eles apresentam um suporte para redes, que pode ser instalado por apenas uma pessoa em qualquer ambiente.

“Com esse kit, a pessoa consegue instalar o item sozinha, sem a necessidade de uma mão de obra especializada. Ele é feito de madeira brasileira e desenvolvido para o país. A tecnologia nós trouxemos do Canadá para o Brasil e estamos no mercado há mais de um ano”, conta o engenheiro da empresa, Gilson Tavares.

Para a próxima feira, a empresa pretende apresentar um sofá com o mesmo estilo de montagem que as outras peças.

Decoração para áreas externas

Para as pessoas que desejam decorar suas varandas ou sacadas, a NL Artesanatos, empresa de Gaspar, proporciona, pela primeira vez na feira, diversos móveis para essa utilidade. Um deles é uma mesa redonda que pode ser usada como champanheira ou lareira. Além disso, também há balanços, mesas e sofás à venda.

“É uma opção para a pessoa decidir como usá-la. Todas as estruturas são de alumínio e também usamos tricô para alguns móveis. Estamos no mercado há 12 anos e atendemos toda a região. As vendas estão indo bem e a recepção do público é muito boa”, diz o proprietário Lodamar Spengler.

Mesas de madeira

Outro item que os visitantes também podem encontrar no evento são mesas de madeira, especialidade da Casa Rústica, atuante desde 1985 em Gaspar. O foco da empresa é na madeira maciça e também de demolição. Os móveis podem ser usados em qualquer ambiente.

“Já participamos de umas cinco feiras e a recepção sempre é boa. Sempre preservamos a textura e as cores da madeira, um produto que agrega a qualquer ambiente. Viemos com uma boa expectativa de vendas”, conta o sócio Jaison Bastos.

Ingressos para a feira

O ingresso para o evento está disponível no site da Sympla por R$ 15 (+ taxas) e também pode ser adquirido no local.

O valor inclui cashback integral para consumo de chopp, refrigerante ou água durante a feira. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita (menores de 18 anos não têm direito ao benefício do cashback). Neste sábado, 5, a feira acontece das 10h às 22h, e no domingo, 6, das 10h às 19h.

Confira mais fotos da feira:

Crédito: João Henrique Krieger/O Município

