GALERIA – Feira de Artesanato e produtos de Natal da FIP reúne mais de 50 expositores em Brusque neste fim de semana; saiba horários de visitação

A magia do Natal chega mais cedo a Brusque. A FIP Feira da Moda promove neste fim de semana, 25 (sábado) e 26 (domingo), a Feira de Artesanato e produtos de Natal, que será realizada no estacionamento do Centermix, anexo à FIP.

O evento reúne mais de 50 expositores e oferece ao público uma variedade de produtos e atrações culturais voltadas para toda a família.

De acordo com a coordenadora de marketing da FIP, Jéssica Medeiros, a proposta é antecipar o clima natalino e valorizar o trabalho de diferentes expositores.

“Aqui na feira você vai encontrar expositores que variam entre o artesanato e itens para casa, como panelas, louças e jogos de prato. Também há brinquedos, desde os tradicionais até os de montar, feitos em madeira”, explica.

Além das opções de compra, o evento contará com atrações culturais e atividades infantis.

“Teremos a presença do Papai Noel e do Piscinique, apresentação de orquestra neste sábado à tarde e coral infantil no domingo. Também vai ter o grupo Heróis da Pizza, pintura facial e algumas surpresas que vão acontecer ao longo desses dois dias”, detalha Jéssica.

Os visitantes que realizarem compras com os expositores poderão participar do sorteio de três cestas de Natal recheadas de presentes. “Todo mundo que compra com um expositor ganha um cupom para concorrer às cestas”, acrescenta a coordenadora.

A Feira de Natal da FIP funciona neste sábado, 25, das 9h às 19h, e no domingo, das 10h às 17h30.

A programação completa, com horários das apresentações e atividades, está disponível nas redes sociais da FIP Feira da Moda (@fipfeiradamoda no Instagram).

Veja algumas fotos da Feira

