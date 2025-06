A manhã deste domingo, 22, foi marcada pela devoção e forte participação da comunidade brusquense na festa promovida pela Paróquia São Luís Gonzaga, carinhosamente conhecida como Igreja Matriz.

Mesmo com o tempo instável e registros de chuva leve nas primeiras horas do dia, fiéis não se intimidaram e compareceram em grande número à missa solene realizada às 9h, conduzida pelo pároco padre Helio Feuser.

A celebração, com bênçãos especiais, marcou o ponto alto da programação deste domingo e reafirmou o espírito de fé que norteia a festa em honra ao padroeiro, cujos festejos foram iniciados na sexta-feira, 20.

Logo após a missa, a movimentação tomou conta das imediações da paróquia.

Festa acolhedora e vibrante

As dependências do salão paroquial se transformaram em ponto de encontro para famílias, amigos e devotos, que aproveitaram a ocasião para momentos de confraternização em meio a um ambiente acolhedor e repleto de simbolismo.

Ao longo da tarde, a estrutura, cuidadosamente montada, segue então oferecendo conforto aos visitantes e abriga uma programação pensada para todas as idades.

O tradicional churrasco, apreciado sobretudo na hora do almoço, e o cachorro-quente, disponibilizado ao longo do dia, compõem o cardápio preparado com esmero pelos voluntários da paróquia.

Para complementar, há ainda um buffet com diversas opções de alimentos — e, para quem prefere algo mais leve, bolos e café ajudam a adoçar a programação deste domingo.

O aroma que toma conta do espaço revela o cuidado presente em cada etapa do preparo, fruto de uma dedicação silenciosa, que começou muito antes do público chegar.

Festa e tradição

Além da gastronomia, a festa reúne elementos que resgatam a essência das celebrações religiosas do interior, mesmo acontecendo no coração de Brusque.

A tradicional roda da fortuna, os estandes com produtos diversos e o clima de alegria entre as mesas decoradas criam um cenário que une fé, cultura e memória afetiva.

A movimentação, pois, segue intensa ao longo da tarde, consolidando a festividade como um dos eventos mais aguardados do calendário religioso e social da cidade.

O envolvimento da comunidade e o empenho dos voluntários dão à festa um tom especial, em que cada detalhe carrega significado.

