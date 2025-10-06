Guabiruba foi palco de um encontro singular no último sábado, 4, quando o aroma da carne assada tomou conta do ar no bairro Pomerânia e marcou a realização da Festa do Búfalo, na Chácara Valdeci Boiadeiro.

O evento reuniu cerca de 150 pessoas, vindas não apenas de Guabiruba, mas também de Brusque, Blumenau, Nova Trento, Gaspar e Botuverá.

Nesse contexto, cavaleiros, carroceiros e famílias inteiras se encontraram em um ambiente que mesclou tradição, hospitalidade e celebração.

O início em Guabiruba

A confraternização nasceu de forma simples, ainda em 2020, quando a primeira edição aconteceu em torno de um porco assado.

Contudo, a experiência se mostrou tão marcante que, com efeito, abriu caminho para um novo capítulo: a Festa do Búfalo.

A festa em Guabiruba

O público, nesse sentido, pôde sentir de perto não apenas o sabor da carne cuidadosamente preparada, mas também o calor humano que permeou cada instante do encontro.

Sobretudo, a ocasião foi marcada pela presença constante de amigos que já se reúnem com frequência nos fins de semana na chácara.

Ademais, a reunião demonstrou como o espaço se consolidou ao longo do tempo como um verdadeiro ponto de encontro regional, em que a cultura campeira se entrelaça à convivência comunitária.

O anfitrião

O anfitrião, Valdeci Gomes Ferreira — conhecido como Valdeci Boiadeiro —, abriu novamente as portas de sua propriedade para transformar a festa em um momento de partilha e memória.

A trajetória dele, profundamente ligada às tradições do campo, ficou refletida não apenas na hospitalidade, mas também no ambiente repleto de símbolos culturais, como os mais de 2 mil canecos de chope reunidos em um espaço dedicado à memória de sua mãe.

Nesse contexto, cada detalhe pareceu carregar um sentido especial. Com efeito, o encontro ultrapassou a ideia de uma simples festa.

Tornou-se, assim, uma celebração coletiva, em que o tilintar dos copos, as risadas ecoando pelo pátio e o trotear dos cavalos se uniram como metáforas vivas da união entre tradição e amizade.

Guabiruba consolida encontro

No fim do evento, ficou evidente que a Festa do Búfalo se consolidou como um marco no calendário de confraternizações da região.

Além disso, reuniu pessoas de diferentes cidades em torno de um mesmo propósito: manter viva a chama da cultura e do encontro.

As bela fotos

Galeria de fotos

