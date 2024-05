GALERIA – Fiéis se reúnem para montar tapetes de Corpus Christi pelas ruas de Brusque

Diversos fiéis católicos se reuniram em diferentes lugares de Brusque para a montagem dos tapetes de Corpus Christi nesta quinta-feira, 29. Alguns grupos começaram a confecção dos tapetes na madrugada, e outros, no começo da manhã. Mais tarde, no mesmo dia, são celebradas missas.

Como sugere o nome, a data, que é um feriado, celebra o corpo de Cristo. Procissões ocorrem pelas ruas e são decorados tapetes pelas cidades. A montagem dos tapetes, no caso, trata-se de uma tradição que marca a data.

No bairro Azambuja, a montagem dos tapetes começou por volta das 8h, reunindo fiéis que frequentam o Santuário Nossa Senhora do Caravaggio e as comunidades São Sebastião e Santo Antônio. Para o pároco de Azambuja, padre José Henrique Gazaniga, a celebração de Corpus Christi começa mais cedo para quem ajuda a montar os tapetes.

“Esta festa de Corpus Christi é, para nós, católicos, a manifestação da nossa fé na presença real de Jesus na eucarística. A celebração, que ocorre às 15h, para nós, já começa de manhã com o povo das nossas comunidades”, afirma o sacerdote.

O espaço destinado aos tapetes fica em frente ao santuário e ao Hospital Azambuja, contornando a praça e finalizando nas escadarias da igreja. A distribuição dos tapetes, conforme o pároco, faz com que o trânsito na região não seja prejudicado.

Participação da comunidade

Um grupo de coroinhas participou da montagem dos tapetes durante a manhã no Azambuja. Ao todo, o santuário conta com aproximadamente 60 coroinhas. No começo da manhã, havia pelo menos 20 deles no local.

“Nós viemos ajudar por causa do corpo de Cristo. É data de Corpus Christi, então, lembramos do corpo de Cristo, e viemos por ele”, diz a coordenadora dos coroinhas de Azambuja, Isabeli Machado de Souza. “Para a montagem, focamos no nosso padroeiro, que é São Tarcísio”, detalha.

Caio Henrique Martinenghi, profissional de educação física, relata que cada pastoral de Azambuja ficou responsável por um determinado trecho de tapetes. Ele afirma que foi incentivado pela namorada a participar da ação de fé.

“O que me motiva a vir montar os tapetes é a mudança que Deus fez na minha vida. Agora, eu gosto de seguir o caminho da igreja. Minha namorada também me incentivou muito a vir”, conta. “Sempre que ajudamos a Deus e ao próximo, ajudamos a nós mesmos”, completa.

Na paróquia Santa Teresinha, a montagem dos tapetes começou no final da madrugada, isso porque a missa ocorre no período da manhã. Na igreja matriz da paróquia São Luís Gonzaga, ocorreu a mesma situação, também com início da montagem dos tapetes mais cedo.

