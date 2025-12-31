GALERIA – Fortes chuvas causam diversos danos em Botuverá

As fortes chuvas que atingiram a região nesta terça-feira, 30, causaram diversos danos em Botuverá. Nos bairros Sessenta, Areia e Águas Negras, foram registrados deslizamentos.

No bairro Areia, o deslizamento atingiu parte de um rancho. Já no Lageado, parte da terra localizada ao lado de uma ponte cedeu.

No Bracinho, a estrutura de uma ponte foi danificada, com diversas rachaduras no solo. Além disso, o solo também cedeu em uma estrada do bairro.

A Defesa Civil realiza o levantamento de todas as ocorrências registradas no período. A possibilidade do município decretar situação de emergência ainda está sendo analisada.

Confira as imagens:

Bracinho

Areia

Lageado

Águas Negras