GALERIA – Ginásio da Sociedade Esportiva Bandeirante passa por ampla revitalização; veja como ficou

A Sociedade Esportiva Bandeirante passou por um amplo processo de revitalização em um espaço de cerca de 2 mil metros quadrados, com foco na preservação da memória do clube e na modernização da estrutura.

Construído há aproximadamente 60 anos para sediar o primeiro Jogos Abertos de Santa Catarina, o ginásio histórico recebeu intervenções que buscaram aliar inovação, funcionalidade e respeito ao patrimônio.

A proposta de revitalização contemplou a valorização da vista da cidade, o resgate histórico do local e melhorias no conforto termoacústico. O projeto também previu a renovação das cores e da identidade visual, sem perder de vista a preservação da memória de Arthur Schlösser e da importância do espaço para o esporte catarinense.

“A chama continua acesa, que é o slogan dos Jogos Abertos, e que a gente preserva de uma maneira mais atual e moderna, beneficiando a todos”, afirma a arquiteta e diretora de patrimônio, Tamara Gevaerd Gomides.

Início da revitalização

Segundo ela, a principal motivação para o início das obras foi a situação do telhado antigo, que representava riscos aos usuários do ginásio. A estrutura original, composta por vigas de madeira e cobertura de telhas de eternit, tornava o ambiente excessivamente quente e inseguro, além de inviabilizar a prática esportiva em dias de vento ou chuva.

Com a nova cobertura, a ventilação natural foi melhorada, permitindo a circulação do ar quente pela parte superior do ginásio e reduzindo a temperatura interna apenas com a abertura das janelas.

A arquiteta explica que, a partir da necessidade urgente de troca do telhado, o projeto foi ampliado para contemplar outras melhorias estruturais. Entre elas, a revitalização completa da academia, que apresentava equipamentos antigos e pouca integração com o restante do clube. A intervenção permitiu a criação de um segundo piso em parte da edificação, aproveitando a altura existente, além da reorganização dos ambientes internos.

Preservação de elementos históricos

O projeto também buscou preservar elementos originais do ginásio, como colunas metálicas e cabos de tensão, que foram mantidos e receberam apenas adequações visuais.

A fachada passou por revitalização, mantendo referências históricas, enquanto novos recursos foram incorporados, como painéis informativos e QR Codes que resgatam a trajetória dos Jogos Abertos no local.

Outro destaque da obra foi a abertura visual do ginásio para a cidade. Espaços antes fechados deram lugar a áreas integradas, proporcionando maior iluminação natural e conexão entre ginásio, academia e áreas de convivência.

Os antigos banheiros, localizados na parte frontal, foram realocados, o que permitiu ampliar a vista e criar um ambiente mais atrativo para atividades físicas, especialmente na área de cardio.

A modernização também incluiu adequações de acessibilidade, com a implantação de banheiros adaptados para pessoas com deficiência, além da criação de salas multiuso destinadas a aulas de ginástica, dança, alongamento e atividades funcionais.

Investimento

O investimento total foi de R$ 3,4 milhões, a revitalização ampliou o espaço em cerca de 300 metros quadrados e reforçou o papel social do clube. O ginásio segue sendo utilizado por projetos como o SER Brusque, voltado ao basquete, que atende mais de 250 atletas e utiliza a quadra profissional para treinos e competições.

Para Tamara, a intervenção respeita a essência do espaço original, ao mesmo tempo em que o prepara para novas demandas. A ideia, segundo ela, foi preservar o que já havia sido bem pensado no passado, mas atualizar o ginásio para os usos contemporâneos, ampliando o acesso, o conforto e a integração da comunidade com o clube.

Confira as imagens:

1 de 23

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios

3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

