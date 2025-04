GALERIA – Grupo de 30 crianças encena Via Sacra em Brusque

A Pastoral dos Coroinhas da Paróquia São Luís Gonzaga realizou a encenação da Via Sacra na tarde de sábado, 12, e envolveu cerca de 30 crianças, em Brusque.

Vestida de branco e com um véu azul, Yasmin Andreola, 11 anos, deu vida a Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus. Um pouco antes de iniciar a encenação da Via Sacra, no auditório da Paróquia São Luís Gonzaga, o coração da menina batia acelerado. Para ela, mais do que um serviço, fazer parte do projeto era uma missão.

“Eu me dispus a interpretar Maria e consegui o papel. É uma forma de demonstrar gratidão pela vida da minha irmã caçula, que sofreu um acidente grave, mas sobreviveu com a graça de Deus. Deve ter sido muito triste para Nossa Senhora perder o filho e o meu desafio será chorar no palco, tentando passar às pessoas essa emoção”, diz Yasmin, que antes mesmo de pisar em cena, já encantava pela sensibilidade de suas palavras.

Nos bastidores também estava Jesus, interpretado por Matheus Muniz Barros, de 12 anos. Muito sincero, ele garante que já havia perdido as esperanças de receber o papel principal. “Deu certo, ensaiei bastante e agora preciso controlar o nervosismo. A parte mais difícil é a da crucificação, pois tenho que lembrar de muitos movimentos, de acordo com a narração”, conta.

Yasmin, Matheus e mais 25 crianças envolvidas na apresentação fazem parte da Pastoral dos Coroinhas na Paróquia São Luís Gonzaga. Juntas, elas chamaram a atenção dos pais e da comunidade para a importância de viver com intensidade a Semana Santa, que inicia amanhã, 13 de abril, com o Domingo de Ramos.

União e envolvimento

A coordenadora paroquial da Pastoral dos Coroinhas, Regiane Graciele Costa Kossar, explica que a encenação da Via Sacra contou com a participação de crianças representando as 12 comunidades. O desafio foi reunir essa turminha para os ensaios.

“Tivemos pouco tempo de preparação, mas tudo correu bem, com o envolvimento de coordenadores que nos ajudaram nos bastidores. O objetivo é conscientizar as crianças e a comunidade, apresentando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus de forma concreta, por meio do teatro”, detalha.

Segundo ela, para os cristãos, a Páscoa é o momento mais esperado do ano e se relaciona bem com a Pastoral dos Coroinhas, cujo propósito é amar e servir. “Reunimos crianças entre 7 e 14 anos, sempre dispostas em servir na missa, no dia a dia da comunidade e nos encontros paroquiais ao longo do ano”, descreve.

Regiane Pedrini Fischer, secretária do CPC da Comunidade Nossa Senhora de Fátima (bairro Jardim Maluche) foi uma das voluntárias que colaborou com a apresentação. Mãe de uma coroinha, ela é uma entusiasta da pastoral. “Tudo começa com o sacramento do Batismo, quando a criança é apresentada à comunidade. E a função dos pais é dar o exemplo e, em família, fazer essa caminhada de fé. Desde cedo nossas crianças são convidadas ao serviço e tem a oportunidade de crescer, integradas às diversas pastorais ou movimentos”, afirma.

Presente na encenação, o vigário paroquial, padre Rodrigo Fernando Tascheck, enalteceu o protagonismo das crianças. “Elas nos ajudam na evangelização, ao interpretar a verdadeira história do amor de Deus. São pequenas criaturas, muito amadas, que se dedicaram intensamente à participação, demonstrando um amor que se doa e se entrega. Hoje acompanhamos pais evangelizados por seus filhos durante a Via Sacra, provando que a mensagem de Deus não tem idade, nem local”.

