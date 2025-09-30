GALERIA – Guabiruba celebra patrimônio arquitetônico com abertura de exposição inédita

Na noite de segunda-feira, 29, o Museu e Arquivo Histórico de Guabiruba – Casa Scharf recebeu a comunidade para a inauguração da exposição “Enxaimel: Memórias em Estruturas”, a primeira mostra museológica do espaço.

A exposição reúne fotografias, fontes históricas e dioramas confeccionados pelo artista Maicon Schaefer, que conduzem o visitante a uma imersão no universo das casas em estilo enxaimel ainda presentes em Guabiruba.

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes da Fundação Cultural de Guabiruba, parceiros institucionais e visitantes. A noite também foi marcada por uma apresentação especial do grupo Alemão em Canto, que interpretou canções tradicionais alemãs, enriquecendo a atmosfera cultural e tornando a abertura ainda mais memorável.

Localizada na rua Prefeito Carlos Boos, 1935, no bairro Aymoré, a Casa Scharf abre suas portas com um novo capítulo em sua trajetória cultural.

A realização é da Fundação Cultural de Guabiruba e da Casa Scharf, com apoio da Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura (ACIC), da Associação Cultural Germânica de Guabiruba (ACGG), da Arte Diorama e do Museu Casa de Brusque.

Aberta por tempo limitado, a exposição é um convite para que a comunidade e os visitantes conheçam de perto a história e a memória preservadas em cada detalhe das construções enxaimel que fazem parte da paisagem de Guabiruba.

Para mais informações sobre visitas, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Casa Scharf pelo telefone (47) 3308-3113.

Confira as fotos:

