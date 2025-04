Neste domingo, 6, Guabiruba se apresenta como um cenário particularmente convidativo, onde a condição climática seca e agradável estimula atividades ao ar livre, transformando o Centro da cidade em um ponto de convergência para diversas gerações.

Ao longo do dia, a área central vem registrando intensa movimentação, com famílias reunidas em torno das atrações que celebram a proximidade da Páscoa e promovem o convívio comunitário.

Entre os destaques da programação, encontra-se a Feira Delícias de Páscoa, realizada em anexo à Câmara de Vereadores, com funcionamento estendido até as 21h.

Esta iniciativa da Fundação Cultural de Guabiruba oferece ao público uma variedade de produtos artesanais e locais, abrangendo desde trabalhos em tecido até peças de crochê e tricô.

Além disso, há esculturas em madeira e objetos pintados à mão, até uma diversificada oferta de alimentos e bebidas artesanais.

Enquanto os adultos apreciam a variedade dos estandes, as crianças desfrutam de brincadeiras temáticas de Páscoa, programadas em diferentes horários ao longo do dia.

Estas atividades proporcionam momentos de alegria e diversão, além de premiações para os participantes com melhor desempenho.

Para culminar as festividades do domingo, a partir das 19h, o palco receberá os grupos de corais da cidade, prometendo uma apresentação artística memorável.

Guabiruba e suas relíquias

Ademais, em frente à Prefeitura, outra atração singular captura a atenção dos transeuntes: a exposição de veículos antigos.

Esta mostra confere um toque nostálgico à atmosfera festiva, apresentando modelos raros e bem-conservados que despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades.

A exposição se torna, assim, um elo entre gerações, com pais e avós compartilhando memórias com os mais jovens.

Guabiruba une gerações

Dessa forma, com suas praças adornadas, a decoração pascal presente em todo o Centro e a marcante presença de famílias, Guabiruba reafirma, neste domingo, seus laços comunitários e sua capacidade de acolher, emocionar e celebrar.

A cidade se apresenta, portanto, como um atrativo para o público de toda a região, oferecendo um dia rico em encanto, cultura e afetividade.

Guabiruba neste domingo

