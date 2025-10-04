O Centro de Guabiruba já vive o clima festivo da 4ª Biergartenplatz, evento que integra o município ao circuito das festas de outubro do Vale do Itajaí.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A abertura oficial, realizada na sexta-feira, 3, às 18h30, contou com a sangria simbólica de um barril de chope e apresentação da banda Choppmotorrad, de Blumenau.

Além disso, a programação festiva contou com discursos do prefeito Valmir Zirke e de outras autoridades locais, destacando o papel da iniciativa para a cidade.

Desde as primeiras horas, o movimento então se mostrou intenso, com grande adesão do público local e visitantes.

O sábado em Guabiruba

Ainda nesta manhã de sábado, a programação da Biergartenplatz começa às 11h, trazendo animação ao entorno da prefeitura.

Na rua Theodoro Kormann, o cenário é de festa, com atrações que unem cultura, música e gastronomia em homenagem às origens germânicas da cidade.

Nesse contexto, a festa se consolida como uma vitrine da identidade local, promovendo experiências que vão além do entretenimento. As atividades deste sábado se encerram às 23h.

Além das atrações musicais, o palco recebe as bandas Germânica e Primavera, além dos grupos folclóricos locais Alle Tanzen Zussamen e Das Lebenslied.

Já a personagem Dona Trude participa com intervenções bem-humoradas, sempre acompanhada do tradicional chope em metro.

Em paralelo, o espaço contempla um parquinho infantil e uma cabine fotográfica gratuita, disponível durante a tarde e a noite de sábado.

Cultura valorizada em Guabiruba

Com efeito, a iniciativa é promovida pela Associação Visite Guabiruba (Avigua), que atua na preservação cultural e no incentivo ao turismo sustentável.

“Nosso foco são as famílias e grupos de amigos que gostam de celebrar a vida e a cultura em harmonia”, destaca então Edmilson Nicolau Huber, presidente da entidade.

Guabiruba no domingo

No domingo, 5, por fim, a 4ª Biergartenplatz prossegue com programação das 11h às 16h.

O encerramento promete então manter o mesmo nível de animação e envolvimento registrado nos dias anteriores, reforçando o papel do evento como ponto de encontro entre tradição e celebração.

As belas fotos

Para enriquecer ainda mais esta cobertura, uma seleção de imagens, capturadas na noite de sexta-feira, está disponível após os anúncios, no fim da edição.

As fotos, pois, revelam os primeiros instantes da 4ª Biergartenplatz e registram o clima vibrante que tomou conta do Centro de Guabiruba desde a abertura.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Promessa então vira tradição em tocante caminhada de 60 km até Santa Paulina

2. Brusquense então cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK