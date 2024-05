GALERIA – Hasteamento da bandeira do Brasil e abertura do Salão Off-Road marcam início da 30ª Fenajeep em Brusque

A 30ª edição da Fenajeep começou oficialmente em Brusque na noite desta quinta-feira, 29. O tradicional hasteamento da bandeira do Brasil e a abertura do Salão Off-Road marcaram o início da festa jipeira, que é a maior da América Latina. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), esteve presente no ato.

A festa começou às 17h, quando a bandeira do Brasil foi levantada pelo Tiro de Guerra de Brusque. Mais tarde, às 19h, ocorreu a abertura do Salão Off-Road. A Fenajeep acontece entre os dias 29 de maio e 2 de junho, na rua Abraão de Souza e Silva, número 1777, na Estrada da Fazenda.

O presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da 30ª Fenajeep, Luiz Gustavo Ullrich, o Guto, celebra a realização de mais uma edição da festa. Ele menciona a importância do evento neste ano, por ser o aniversário de 30 anos da Fenajeep.

“Estamos no segundo ano neste novo espaço. É a edição de 30 anos, que é muito importante. Quando realizamos o hasteamento da bandeira, vem uma emoção muito grande. É muito bonito ver o Tiro de Guerra carregando a bandeira. Os pilotos estão chegando e o pessoal já está curtindo o evento. É uma alegria muito grande”, comemora.

“Estive no ano retrasado e prometi voltar”

O governador Jorginho Mello afirma que festas como a Fenajeep ajudam a desenvolver o turismo de Brusque e de Santa Catarina. Ele destaca ações do governo do estado em prol do turismo, sobretudo durante o inverno, em que o Executivo estadual vai mudar de sede simbolicamente para Lages e São Joaquim, na Serra, em junho para divulgar o “frio catarinense”.

“Uma festa como essa [da Fenajeep] tem tradição. Vim visitar pois estive aqui no ano retrasado e prometi voltar. Eventos como esse são importantes e trazem crescimento para a cidade, desenvolvendo o turismo. Santa Catarina é isso. Estamos impulsionando o turismo cada vez mais”, afirma.

Além disso, Jorginho lembrou da história da Fenajeep e destacou os esforços dos idealizadores na elaboração do evento. O chefe do Executivo estadual frisa que o exemplo da festa jipeira é aquilo que o estado precisa impulsionar para o desenvolvimento do turismo.

Entre as autoridades, além do governador, marcaram presença o secretário-adjunto de estado da Infraestrutura, Ricardo Grando; o prefeito de Brusque, André Vechi (PL); o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); o presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), e outros.

Confira galeria de fotos da abertura

