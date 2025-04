GALERIA – Itapema celebra 63 anos com show nacional e eventos durante o mês de abril

Na segunda-feira, 21, Itapema celebrou 63 anos de emancipação. Moradores e visitantes se reuniram na Arena Viva o Futuro, montada na orla da Praia Central, para comemorar o aniversário da cidade com apresentações culturais, bolo de aniversário, DJ e um show nacional da Guilherme & Santiago.

A programação do dia contou com as apresentações do Coral Vivaz e da Banda Municipal de Itapema, além do tradicional corte e distribuição do bolo de aniversário, que reuniu centenas de famílias na arena.

Em seguida, o DJ Dreysson Rodrigues animou o público, preparando o clima para o show da dupla. A apresentação foi realizada em parceria com o setor privado, sem custos para a prefeitura.

“Este é o primeiro aniversário da cidade que vivo como prefeito, e só tenho a agradecer a Deus por essa missão. Estamos cuidando da cidade com responsabilidade, com os pés no presente e os olhos no futuro. Já demos os primeiros passos do nosso Masterplan, que vai guiar o crescimento de Itapema nos próximos anos, com planejamento, infraestrutura e qualidade de vida para todos”, destaca o prefeito Alexandre Xepa.

A festa faz parte de uma programação que se estende por todo o mês de abril. Entre os eventos realizados estão a Rota da Tapera, a corrida Itapema Day Run, o Encontro Internacional de Etnias, o festival ‘Itapema é Show’, com artistas locais, e a tradicional encenação da Paixão de Cristo.

Além disso, a cidade segue com a programação da Páscoa Itapema, que acontece na praça da Paz, com atividades infantis, decoração temática e eventos voltados às famílias. O evento é gratuito e segue até o próximo domingo, 27.

“A Arena Viva o Futuro foi pensada como um espaço de convivência, de valorização da nossa identidade e de incentivo à participação popular. Mas nossa programação vai muito além da arena: ocupamos diferentes espaços da cidade ao longo de abril, mostrando que Itapema pulsa o ano inteiro”, reforçou a secretária de Turismo, Pati Marin.

O encerramento das comemorações acontece neste sábado, 26, com o Encontro dos Amigos, que reúne grupos e famílias na orla da Praia Central para um dia de confraternização.

Confira as fotos do evento:

