GALERIA – Jantar marca os dez anos de grupo de apoio a pais enlutados pela perda de filhos em Brusque

Na quarta-feira, 4, foi realizado o jantar em comemoração aos dez anos do grupo Renascer em Brusque, que oferece apoio a pais enlutados pela perda de filhos. O evento ocorreu nas dependências da Comunidade Evangélica Luterana.

Para os presentes, o encontro foi um momento de revisitar a trajetória do grupo, celebrar, agradecer e renovar o propósito de acolher pais que enfrentam a dor da perda. Ao todo, 54 integrantes participaram da ocasião.

Embora o evento tivesse um caráter festivo, com músicas interpretadas por Reni e sua esposa, Rosete, a tradicional roda de conversa também foi mantida. Em seguida, os participantes foram agraciados com mensagens do pastor Cláudio Schefer e de Margarida Tormena, além de canções autorais de Rogerinho Las Flores.

“Frequento desde a primeira reunião e considero o grupo muito importante, porque ele preenche e ajuda as pessoas, principalmente as mães, a superarem a partida dos filhos. Com isso, a dor se torna mais leve e conseguimos orientar outras pessoas para que percebam a continuidade da vida”, disse a integrante Sueli Kock.

“Somos pais de Alex Tormena, que partiu aos 17 anos, em 1995, vítima de um acidente automobilístico. Quando recebemos a notícia, sentimos como se o mundo desmoronasse. É preciso ter um espaço onde não se exija uma cura rápida, mas onde se permita existir com toda a complexidade da dor. No grupo Renascer, encontramos esse espaço — um lugar onde a dor não precisa ser escondida, onde cada lágrima tem valor, cada memória é sagrada, e o silêncio não é vazio, mas acolhido”, relatou Margarida.

Confira as fotos do evento:

