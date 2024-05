GALERIA – Jeep Garden e Salão Off-Road garantem entretenimento além das pistas na 30ª Fenajeep

O público da 30ª Fenajeep pode curtir a festa jipeira também fora das pistas. O evento conta com o Salão Off-Road, com diversos produtos em lançamento, e com o Espaço Jeep Garden, que neste ano traz bandas no estilo country para garantir a diversão dos visitantes.

A Fenajeep começou nesta quarta-feira, 29, com o hasteamento da bandeira do Brasil e abertura do Salão Off-Road. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), veio a Brusque e prestigiou o início da festa. A expectativa de público gira em torno de 40 mil pessoas.

O presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da 30ª Fenajeep, Luiz Gustavo Ullrich, o Guto, destaca o Espaço Jeep Garden entre as novidades da festa. Desta vez, o espaço, destinado ao entretenimento, está mais amplo.

“Já tivemos o Espaço Jeep Garden na edição de 2023. Nós melhoramos o bar para esse ano e temos uma novidade, que são as bandas que vão se apresentar”, comenta Guto. O Espaço Jeep Garden fica localizado próximo à bandeira do Brasil, no complexo da festa.

Segundo ano em novo espaço

O Salão Off-Road conta com diversos produtos. Uma caraterística do espaço é que os expositores aguardam o início da Fenajeep para apresentar seus itens de lançamento. Valzete Walendowsky, responsável pelo salão, detalha que sempre há vários produtos novos.

“O nosso salão tem muitas novidades. Todo expositor, não importa de onde venha, lança qualquer produto off-road na Fenajeep. Eles esperam a Fenajeep chegar para que façam o lançamento na festa”, diz.

Nesta edição, o Salão Off-Road conta com um expositor que veio dos Estados Unidos. Há diversos outros que vieram de várias cidades do Brasil para vender seus produtos na Fenajeep. Diferente do ano passado, em que era a primeira vez que o salão estava em novo espaço, para a edição deste ano há certa tranquilidade por parte da organização.

“No ano passado, era nosso primeiro ano com o Salão Off-Road em novo espaço. Era muita novidade. Tivemos um retorno muito bom dos expositores e, para esse ano, ficou mais fácil. Em outubro do ano passado, nós oferecemos e começamos as vendas em novembro. Chegou dezembro e já estávamos com o salão quase todo esgotado”, conta Valzete.

Ela detalha ainda que a organização percebeu que os expositores preferiram o novo espaço da festa na Estrada da Fazenda, ao invés do antigo local do evento no pavilhão da Fenarreco. A expectativa pela mudança no ano passado, segundo Valzete, foi positiva e gerou frutos para a 30ª edição.

Confira galeria de fotos

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: