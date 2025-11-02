GALERIA – Luciano Hang, Jorginho Mello e mais: quem esteve no evento “Uma Noite Italiana” em Brusque

Quem passou pela Sociedade Santos Dumont na noite de sábado, 1º, em Brusque, presenciou um evento que uniu música, tradição e solidariedade.

A Havan promoveu a “Noite Italiana”, uma celebração beneficente em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, com renda integral destinada ao Hospital Azambuja.

Entre os convidados, estiveram o empresário Luciano Hang e sua família, o governador Jorginho Mello e diversas personalidades de Brusque e região, que se reuniram em torno de uma causa comum: apoiar uma das instituições mais importantes da cidade.

O jantar, preparado pelo Schmitt Buffet, trouxe os sabores típicos da culinária italiana em uma experiência completa, que ganhou ainda mais brilho com a apresentação do cantor napolitano Luciano Bruno.

Conhecido por sua voz marcante e interpretações de clássicos italianos e internacionais, o artista embalou o público em uma noite de nostalgia e celebração das origens.

