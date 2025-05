GALERIA – Luciano Hang revela detalhes da casa do cônsul Carlos Renaux e fala sobre projeto de revitalização: “Presente para a cidade”

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, recebeu a imprensa no início da tarde desta quarta-feira, 28, na icônica casa do Cônsul Carlos Renaux, imóvel adquirido recentemente pelo grupo Havan em Brusque.

A visita também serviu para anunciar oficialmente o projeto de restauração e preservação do espaço, que por décadas foi símbolo do poder econômico e da influência da família Renaux na história da cidade.

Hang abriu as portas da propriedade e compartilhou não apenas os planos arquitetônicos para o local, mas também reflexões pessoais sobre a importância histórica e afetiva do imóvel.

“Essa casa, historicamente, é nacional, porque é uma referência hoje no Brasil. É a história viva de Brusque. Para qualquer lado que você olhe, há a mão do cônsul: hospital, campos de futebol, avenidas, fábricas”, comentou.

Segundo ele, a intenção é preservar a estrutura original da residência, que se mantém praticamente intacta mesmo após quase um século.

“A gente volta no tempo. A casa está inteira por dentro e por fora. Foi preservada durante quase cem anos. Agora vamos fazer a manutenção dos jardins e da estrutura, para que o espaço esteja pronto para receber visitantes”, afirmou.

O projeto inclui a criação de trilhas ao redor do imóvel, que deverão ser abertas ao público em um parque histórico, onde as pessoas poderão caminhar, apreciar a paisagem e conhecer mais sobre o legado deixado por Carlos Renaux.

“As pessoas estão muito ansiosas para saber como é a casa por dentro. É um lugar cheio de histórias e memórias. Queremos liberar isso aqui para que todos possam andar, passear, mostrar para os mais novos como era a nossa cidade, de onde saímos e onde estamos chegando”, destacou.

Hang também relembrou sua ligação pessoal com a história da família Renaux. “Quando nós trabalhávamos na Renaux, toda a família tinha alguém lá. Ou era na indústria, ou na fiação, na loja. Tinha até um tipo de supermercado. Trabalhou meu avô, meus pais, e eu também trabalhei. Era um poder muito grande. Era um coração pulsante, com as caldeiras funcionando, os teares batendo, até nos feriados”, contou emocionado.

“Jamais imaginei que um dia ela iria sucumbir economicamente. Mas fico feliz porque estamos resgatando essa história e deixando um legado para Brusque e para as próximas gerações”, complementou.

A casa, localizada em uma área arborizada e cercada por vegetação nativa, possui mais de 50 mil metros quadrados, com trilhas, caminhos e uma vista privilegiada.

A propriedade será adaptada para receber visitantes, respeitando suas características originais, como a mobília antiga, os lustres, os vitrais e até o sistema de ventilação com ar-condicionado antigo.

Apesar da grandiosidade do projeto, Hang afirmou que o investimento tem motivação sentimental, não econômica.

“Esse projeto é um presente para Brusque. É um valor emocional, de resgate, de respeito com quem construiu essa cidade. Eu fico muito feliz por poder participar disso”, finalizou.

O projeto de restauração deverá ser iniciado em breve, com etapas focadas na segurança, limpeza e adaptação dos acessos para o público.

Questionado sobre a possibilidade de cobrança para visitação, Luciano explica que, caso haja cobrança, será um valor simbólico, destinado à manutenção da equipe responsável por garantir a segurança e a conservação do local.

Detalhes da casa

Construída em 1932 por Carlos Renaux após seu retorno da Alemanha, a residência se mantém preservada, com elementos originais que impressionam pela conservação e relevância histórica.

Entre eles, destaca-se um dos primeiros sistemas de climatização do sul do Brasil: a ventilação saía pelos lustres de cada quarto, através de uma tubulação interna conectada a um sensor que regulava a temperatura desejada.

No entorno da casa, está o mausoléu onde a esposa do cônsul foi sepultada, além do local onde os cães da família, trazidos da Alemanha, também foram enterrados. O jardim, considerado à época o mais bonito de Santa Catarina, era mantido por oito jardineiros.

Desde 2017, quando adquiriu as instalações da antiga fábrica de tecidos Renaux, a empresa investe na preservação da memória local.

Veja fotos da parte interna e externa do imóvel

