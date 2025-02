GALERIA – Maior pizza de Santa Catarina é distribuída na 6ª Sfilata del Vino, em Guabiruba

Um bom público se reuniu em Guabiruba neste sábado, 15, para provar um pedaço da maior pizza de Santa Catarina, na 6ª Sfilata del Vino. De acordo com a organização, cerca de 2 mil pessoas frequentaram a festa italiana.

O diretor-administrativo da Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), Amilton Stedile, comemora a adesão do público no evento. Ele comenta que a presença das pessoas surpreendeu positivamente a organização da festa.

“Estamos na sexta edição, mas, neste formato noturno, é o segundo ano. A festa vem crescendo. Temos o desfile e a pizza gigante. É um grande público que desfilou e prestigiou”, afirma. “Nos surpreendeu. Não esperávamos tanta gente”, celebra.

A pizza distribuída no evento conta com 6,15 metros. O município gaúcho de Serafina Corrêa é dono do recorde nacional: a maior pizza do Brasil possui 7 metros. Em Guabiruba, é a segunda vez que a Sfilata del Vino conta com a atração da pizza gigante.

O preparo da pizza começou cedo, às 9h. Por volta das 16h, ela começou a ser assada. O corte, momento mais esperado, aconteceu às 21h30.

Os primeiros pedaços foram cortados e distribuídos pelo prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), pelo presidente da Câmara de Vereadores, Xande Pereira (PP), e pela realeza da Festa da Integração.

“É um recorde para o estado de Santa Catarina. Com certeza, grande parte do público vem à festa para prestigiar a produção da pizza, que é nossa principal atração”, relata Amilton.

O evento como todo começou por volta das 18h30, com o desfile que percorreu a rua Brusque. O percurso teve início no Centro e destino ao salão Cristo Rei, palco da 6ª Sfilata del Vino. Diversas atrações animaram a festa com música italiana.

Confira galeria de fotos

