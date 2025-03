GALERIA – Mercado de Pulgas chega em sua 23ª edição com diversas raridades em Brusque

Os aficionados por antiguidades podem ir ao Mercado de Pulgas neste fim de semana e conferir diversos itens. A 23ª edição do evento acontece no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, até o domingo, 9.

São mais de 170 expositores de peças raras, como discos de vinil, decoração e roupas. Segundo Vilmar Araldi, organizador do evento e membro do Clube de Bicicletas Antigas, o encontro se tornou um verdadeiro ponto de encontro entre gerações.

“Nosso grande objetivo é proporcionar momentos de conexão entre diferentes gerações. Recebemos visitantes de diversas cidades, seja para garimpar um item especial ou simplesmente aproveitar o evento ao lado da família e amigos”, diz.

Neste sábado, 8, o evento acontece das 9h às 21h30. Já no domingo, 9, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

Item de 1838

O casal de mineiros Aelson Faria do Amaral, de 67 anos, e Carmen Mercedes Bitarello do Amaral, 66, participa da feira pela segunda vez. Após se aposentarem, o casal passou a colecionar artefatos antigos e a expô-los nas feiras.

“Nós pensamos sobre o que iríamos fazer depois da aposentadoria. Ele [Aelson] sempre gostou dessas antiguidades e um conhecido sugeriu que fôssemos aos eventos. Fomos a primeira vez por curiosidade e gostamos. Já fazem dez anos isso”, conta.

Ela relata que uma caixa de correio de 1838 foi vendida por R$ 500. Ambos moram em Juiz de Fora (MG) e pretendem participar das próximas edições do evento.

Miniaturas

Já o gaúcho Christian Soares Santana, 47, vende diversas miniaturas, discos de vinil e antiguidades em geral. No evento, ele expôs três itens raros: um kit para limpar armas, de 1906, avaliado em R$ 700, um kit de chapeador (usado para conserto de carros), em torno de R$ 600, e uma miniatura de um carro da década de 1990, avaliada também em R$ 700.

Ele participa da feira desde a sua oitava edição e sempre encontra novos colecionadores para troca de ideias e artigos raros.

“Um amigo expunha os itens dele em Pomerode e região, então um dia ele me convidou para ir a um evento de carros antigos. Até que ele conseguiu um espaço para mim em Brusque e eu gostei. O Mercado de Pulgas já está na minha agenda”, conta.

Brinquedos

Rafael Panini, 48, de Pedreira (SP), é empresário e possui uma loja chamada Velha Infância, onde vende brinquedos das décadas de 60, 70 e 80.

No estande do evento, além de brinquedos, ele também vende jogos e bonecos infantis. Ele também conheceu a cidade por causa de amigos e participou a primeira vez do evento em sua nona edição.

“Vim a primeira vez e nunca mais abandonei. O público é muito receptivo e a organização tem todo o empenho de agradar a gente. Gostei demais e pretendo voltar muitas vezes”.

Confira as fotos:

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: