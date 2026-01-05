GALERIA – Mulher de 91 anos é contratada por Luciano Hang para a Havan; conheça sua história

O empresário Luciano Hang e os colaboradores da Havan Castelo, em Blumenau, receberam com aplausos e muita alegria dona Maria Wostehoff, de 91 anos, na manhã desta segunda-feira, 5.

O clima de festa marcou o primeiro dia de trabalho da nova colaboradora da varejista.

História

A história que levou dona Maria até a Havan começou de forma espontânea. Uma de suas netas publicou no Instagram um vídeo em que a avó contava que tinha o sonho de trabalhar na Havan. O material ganhou repercussão e chegou até o dono da varejista. Hang decidiu ligar pessoalmente para Dona Maria para fazer o convite. Ela aceitou na hora.

Dona Maria começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos. Foram cerca de 30 anos dedicados ao trabalho na casa de um médico, além de passagens como merendeira de escola e faxineira. Mãe de 15 filhos, sempre conciliou a rotina de trabalho com o cuidado da família.

Mesmo aposentada, Dona Maria conta que sentiu falta da rotina profissional. “Cansei de ficar em casa e voltar a ter uma ocupação alegra meus dias. Quem quer ter uma profissão e tem vontade de trabalhar, não fica sem emprego. Eu fiquei muito feliz em receber essa oportunidade e sei que vou aprender muito aqui”, afirma.

Durante a assinatura do contrato de trabalho, Luciano Hang destacou que ela representa o espírito de quem não desiste e acredita no valor do trabalho.

“A dona Maria completa 92 anos em fevereiro e é um exemplo para todos os trabalhadores do Brasil. Na Havan, colaborador não tem prazo de validade. Você pode ter 40, 50, 60 anos ou mais. O que importa pra gente é a dedicação e o esforço de cada um”, afirmou o empresário.

1 de 6

Leia também:

1. Homem perturba fiéis durante missa na matriz de Brusque; PM é acionada

2. Prefeito confirma realização do Réveillon 2026-27 em Brusque

3. Semana começa seca: previsão indica quando a chuva pode voltar a Brusque

4. Feriados de 2026: confira o calendário do ano em Brusque, Guabiruba e Botuverá

5. “Fiquei muito preocupado”, diz padre sobre caso de homem que perturbou fiéis durante missa em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

