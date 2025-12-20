O Santuário Santa Paulina, situado em Nova Trento e reconhecido como um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil, ganhou neste fim de ano ainda mais encanto ao transformar todo o espaço em um espetáculo de fé e beleza, por meio de uma deslumbrante decoração de Natal.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O templo principal, erguido no alto da colina, tornou-se o centro das atenções ao ser iluminado por milhares de luzes coloridas, que se estendem também pelos jardins, caminhos e demais áreas de visitação do complexo.

Nesse contexto, presépios cuidadosamente montados, árvores iluminadas e uma profusão de cores compõem um cenário que traduz o espírito natalino em sua essência.

Famílias inteiras têm se reunido para contemplar a ornamentação, transformando então o Santuário em um verdadeiro cartão-postal da fé e da cultura catarinense.

natal
Passarela recebe famílias enquanto a igreja então resplandece em luzes natalinas/Foto: Ciro Groh/O Município

Natal, tradição e espiritualidade

Com efeito, a decoração natalina vai além do aspecto visual. Ela carrega consigo a tradição e a espiritualidade que fazem do Santuário um espaço de devoção e de encontro comunitário.

O acendimento das luzes, realizado em 6 de dezembro, marcou oficialmente o início do período festivo e reforçou o legado de Santa Paulina, cuja vida dedicada aos mais necessitados segue inspirando, até hoje, gestos de solidariedade e fraternidade.

natal
Casal troca olhares diante da ornamentação natalina que então ilumina o santuário ao fundo/Foto: Ciro Groh/O Município

Relevância nacional

O Santuário Santa Paulina consolidou-se como o segundo maior destino religioso do Brasil, atrás apenas do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Nesse cenário, a decoração natalina reafirma sua relevância não apenas como centro de espiritualidade, mas também como polo turístico capaz de atrair visitantes de diversas regiões do país.

natal
Vista ampla então revela o santuário em toda sua imponência iluminado pelas luzes natalinas/Foto: Ciro Groh/O Município

Clima de Natal em fotos

Ao término desta edição, uma galeria de fotos traduz em imagens toda a grandiosidade e o brilho da decoração natalina.

Cada registro, pois, revela detalhes que a narrativa jornalística não consegue transmitir por completo.

Ao mesmo tempo, as imagens convidam o leitor a mergulhar na atmosfera mágica que tomou conta de Nova Trento, revelando a luz que anuncia a chegada do Cristo.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

Brusque

Brusque

Natal

Natal

Natal

Natal

Leia também:
1. Padre José Gabriel então retorna a Brusque e assume nova missão pastoral
2. Natal então aproxima creche e Casa Atlântica em visita com 300 crianças em Brusque

Natal em Santa Paulina

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Mais do autor