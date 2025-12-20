O Santuário Santa Paulina, situado em Nova Trento e reconhecido como um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil, ganhou neste fim de ano ainda mais encanto ao transformar todo o espaço em um espetáculo de fé e beleza, por meio de uma deslumbrante decoração de Natal.

O templo principal, erguido no alto da colina, tornou-se o centro das atenções ao ser iluminado por milhares de luzes coloridas, que se estendem também pelos jardins, caminhos e demais áreas de visitação do complexo.

Nesse contexto, presépios cuidadosamente montados, árvores iluminadas e uma profusão de cores compõem um cenário que traduz o espírito natalino em sua essência.

Famílias inteiras têm se reunido para contemplar a ornamentação, transformando então o Santuário em um verdadeiro cartão-postal da fé e da cultura catarinense.

Natal, tradição e espiritualidade

Com efeito, a decoração natalina vai além do aspecto visual. Ela carrega consigo a tradição e a espiritualidade que fazem do Santuário um espaço de devoção e de encontro comunitário.

O acendimento das luzes, realizado em 6 de dezembro, marcou oficialmente o início do período festivo e reforçou o legado de Santa Paulina, cuja vida dedicada aos mais necessitados segue inspirando, até hoje, gestos de solidariedade e fraternidade.

Relevância nacional

O Santuário Santa Paulina consolidou-se como o segundo maior destino religioso do Brasil, atrás apenas do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Nesse cenário, a decoração natalina reafirma sua relevância não apenas como centro de espiritualidade, mas também como polo turístico capaz de atrair visitantes de diversas regiões do país.

Clima de Natal em fotos

Ao término desta edição, uma galeria de fotos traduz em imagens toda a grandiosidade e o brilho da decoração natalina.

Cada registro, pois, revela detalhes que a narrativa jornalística não consegue transmitir por completo.

Ao mesmo tempo, as imagens convidam o leitor a mergulhar na atmosfera mágica que tomou conta de Nova Trento, revelando a luz que anuncia a chegada do Cristo.

Natal em Santa Paulina

