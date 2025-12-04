GALERIA – Natal Solidário da Unifebe presenteia cerca de 600 crianças de Brusque e região

O Natal Solidário Unifebe realizou nesta quarta-feira, 3, a entrega de brinquedos a 600 crianças das redes públicas de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino. Dezenas de estudantes, professores e membros da comunidade acompanharam a ação no campus Santa Terezinha. A iniciativa, promovida anualmente pela instituição, chega à 23.ª edição.

“A cada ano, o Natal Solidário Unifebe envolve mais pessoas dispostas a contribuir. Neste ano, muitos padrinhos entregaram pessoalmente os presentes. A ação mais uma vez reforçou os laços entre a universidade e a comunidade, promovendo empatia e solidariedade”, afirmou a reitora da UNIFEBE, professora Rosemari Glatz.

Natal Solidário Unifebe

As crianças contempladas foram recebidas nas salas de aula com um lanche preparado pela instituição, com apoio de voluntários. Depois, reunidas no átrio do Bloco A, acompanharam as boas-vindas da reitora da Unifebe e assistiram à peça “Você é especial”, encenada pelo Grupo Teatral da universidade. Antes da chegada do Papai Noel, os estudantes apresentaram as canções natalinas “Deixei meu sapatinho” e “Bate o Sino”.

A acadêmica da 2.ª fase do curso de Direito, Isadora de Oliveira, chegou logo cedo, cheia de presentes para as quatro crianças que apadrinhou na sua primeira participação no Natal Solidário. Junto com a mãe, Isadora apadrinhou pelo sistema virtual da campanha, estudantes da rede pública de Brusque e Nova Trento.

“Para nós, adultos, comprar um brinquedo pode parecer algo simples, mas esse gesto marcará a infância deles. É minha primeira vez apadrinhando, mas com certeza quero continuar participando, pois, o sorriso deles é o nosso maior presente. ”

A Escola de Educação Básica Maria das Dores Cipriani, do bairro Carmelo, em São João Batista, participou do Natal Solidário Unifebe com mais de 40 alunos entre 8 e 9 anos.

“Só temos a agradecer à Unifebe por proporcionar esse momento às nossas crianças. Muitos não têm o que celebrar no Natal, pois suas famílias não têm condições de dar um presente ou um gesto especial de carinho. Por isso, esses presentes com certeza serão muito significativos para cada um deles”, destacou a diretora do educandário Lidiane Cristina dos Santos.

