O fim da tarde do último domingo de outubro em Brusque, foi marcado por um cenário que refletia mais do que a simples liberação de um novo trecho viário.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Às margens do rio Itajaí-Mirim, a então recém-concluída etapa da avenida Beira Rio rapidamente se transformou em um ponto de encontro vibrante.

Nesse cenário de renovação urbana, famílias, ciclistas e pedestres aproveitaram o momento para contemplar a paisagem e vivenciar a novidade.

Mobilidade e lazer em Brusque

Diante disso, o movimento intenso de veículos dividia espaço com um ambiente de descontração e convivência.

Pessoas caminhavam com seus animais de estimação, crianças brincavam ao ar livre, grupos praticavam esportes e alguns moradores, munidos de varas e anzóis, aproveitavam o entardecer para pescar à beira do rio.

O clima era de tranquilidade e entusiasmo, traduzindo o sentimento coletivo de quem via na nova via mais do que uma obra de infraestrutura, mas um espaço que já nasce integrado à rotina da cidade.

Com efeito, a nova etapa da Beira Rio representa um avanço expressivo na mobilidade urbana de Brusque.

Brusque com novas conexões

A obra estabelece uma ligação direta entre o Centro e os bairros Rio Branco e Guarani, ampliando as alternativas de deslocamento e reduzindo a sobrecarga das vias paralelas.

Ademais, a entrega foi realizada quase dois meses antes do prazo contratual, o que evidencia eficiência na execução e comprometimento com o planejamento urbano.

Embora a liberação tenha ocorrido de forma antecipada, algumas etapas complementares ainda estão em andamento, entre elas a instalação do sistema de iluminação pública.

Por ora, a orientação é de que os condutores mantenham atenção redobrada ao trafegar pelo novo trecho, sobretudo nos primeiros dias de adaptação.

Para garantir segurança e organização, agentes da Secretaria de Trânsito e Mobilidade estarão presentes na área durante este período inicial.

A medida reforça o empenho da administração municipal em equilibrar desenvolvimento urbano e qualidade de vida, promovendo deslocamentos mais ágeis e seguros.

Brusque amplia horizontes

A inauguração oficial da nova Beira Rio está prevista para o início do próximo ano.

Já o lote três do projeto, que prevê a extensão da avenida até o bairro Dom Joaquim, segue em fase de licitação, ainda sem data definida para o início das obras.

Essa continuidade reforçará a integração viária entre as regiões Norte e Sul de Brusque, consolidando uma das mais importantes obras de infraestrutura da história recente do município.

As belas fotos

Por fim, o cenário registrado no fim da tarde de domingo, 26, sintetiza o espírito que envolve a nova Beira Rio.

Mais do que uma via de tráfego, o espaço se revela, pois, como um novo ponto de lazer, convivência e orgulho para a comunidade brusquense.

Após os anúncios no fim da edição, está disponível uma galeria de imagens que traduz com sensibilidade o que as palavras escritas apenas sugerem.

Por meio desses registros visuais, revela-se, em detalhes, este novo e marcante capítulo da paisagem urbana de Brusque.

Galeria após o apoio comercial

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município

