GALERIA – Paixão de geração em geração: conheça os filhos que acompanham os pais na Fenajeep

Na XXXI Fenajeep, em Brusque, crianças que cresceram acompanhando os pais em competições off-road já demonstram paixão pelo esporte e garantem a continuidade da tradição nas próximas gerações.



Com pouco mais de um ano de vida, esta é a segunda Fenajeep do pequeno Henrique Kocholy. Sua primeira Festa Nacional do Jeep foi em 2024, com 14 dias. Nesse espaço entre uma Fenajeep e outra, o pequeno já se adaptou muito bem ao mundo off-road. O ronco dos motores, segundo o pai, o piloto Douglas Alberto Kocholy, é a sua canção de ninar favorita.

“Ele gosta de ferramentas e de ficar dentro do carro. Já quer segurar o volante para dirigir junto e chora quando precisa sair. Se depender do meu incentivo, será piloto”, diz Douglas, que além de Henrique, é pai de Isabela, 10 anos, que já aprendeu a dirigir e está na expectativa para começar a andar de gaiola. “Ela já está me cobrando, quer por que quer começar na gaiola. Daqui um tempo já será possível”, completa.

Diferente dos filhos, Douglas não herdou a paixão pelo off-road dos pais. Começou a se interessar pelas corridas e depois de um tempo conseguiu comprar seu primeiro carro e entrar nas pistas. De lá pra cá, já se passaram 16 anos.

“Somos de Araucária (PR) e sempre estamos nas competições. Eu e a mãe deles gostamos muito e ficamos felizes que desde pequenos eles já demonstram interesse pelo off-road. Esse mundo é muito bom”, destaca.

Em outro ponto do acampamento, Jaqueceli Oliveira, de Curitiba, também vê os filhos Caio, de 9 anos, e Helena, de 3, crescerem cercados pelo som dos motores e a adrenalina das trilhas. Com o marido, Gerson, atuando no staff de uma equipe e participando das trilhas, o off-road virou parte da rotina da família.

“As crianças sempre acompanham a gente nos campeonatos e nas trilhas que fazemos lá no Paraná. O Caio já participou do Transparaná, foi bem bacana. Ele tem um quadriciclo e vai muito bem. Ano passado ele ganhou esse quadriciclo, mas com dois anos já tinha um de plástico e fazia trilha com o pai desde pequeno”, conta Jaqueceli. “Sempre viemos pra Fenajeep e vamos continuar com certeza. Essa paixão vai longe. Praticamente todo fim de semana estamos na trilha”.

De Blumenau, Graziele Gonçalves soma 16 anos de envolvimento com o universo off-road e há 10 está inserida nas competições. O afilhado Bryan, de 10 anos, segue os mesmos passos e já pilota quadriciclo. Para ela, ver o menino se envolver neste ambiente é motivo de orgulho.

“Começamos com jeeps pequenos e fomos evoluindo conforme o esporte. Passamos isso para eles porque fazemos por amor, então eles têm todo esse envolvimento, sempre acampados”, comenta. “Ele participa há uns oito anos e todo ano estamos aqui na Fenajeep. É muito satisfatório ver que está no caminho certo quando eles gostam de vir, torcem pela gente. Como somos espelho, eles acabam seguindo nossos passos”.

Além do afilhado Bryan, o filho mais velho, de 19 anos, também está inserido no esporte, e o marido de Graziele atua como preparador de veículos, reforçando o envolvimento da família com o off-road. “Ver a partir dele e as próximas gerações seguindo os mesmos passos mostra que o esporte vai longe”.

Já Diogo Walter, piloto de Indaial na categoria Jeep, também compartilha com o filho Enzo, de 11 anos, a paixão pelo off-road. O menino ainda não participa das competições, mas já demonstra muito interesse em acompanhar o pai.

“Desde pequeno ele já gosta. Ele quer ser meu zeca e já vai em algumas trilhas comigo. Ainda não está pronto para um evento como esse, em que o carro está sempre no limite, mas mais um ano e ele já começa a ir comigo”, afirma Diogo, que compete há seis anos. “Se depender de mim, ele vai continuar essa paixão”.