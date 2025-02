Na manhã deste domingo, 16, um momento de profunda emoção tomou conta da Igreja Evangélica de Confissão Luterana da Paróquia Bom Pastor, no Centro de Brusque.

O templo, de paredes centenárias, esteve repleto de fiéis, com famílias inteiras e pessoas de todas as idades, unidas por um mesmo propósito: acompanhar o último culto conduzido pelo pastor Cláudio Schefer.

A atmosfera ficou carregada de sentimentos, e cada cântico entoado reverberava como um tributo à trajetória de fé e dedicação que marcou quase três décadas de ministério na cidade.

Chegada a Brusque

Gaúcho nascido na cidade de Três de Maio, pastor Cláudio chegou a Brusque em janeiro de 1997 e, no dia 2 de fevereiro daquele ano, iniciou oficialmente sua missão à frente da Paróquia Bom Pastor.

Desde então, foram 28 anos de entrega, aconselhamento, celebrações e ensinamentos que tocaram incontáveis vidas.

Agora, ao completar a idade de 62 anos, ele compreendeu que era o momento de encerrar este ciclo.

“Não foi uma decisão fácil, mas sei que chegou a hora da aposentadoria”, confessou, com a voz embargada e os olhos marejados.

Ao lado de sua esposa, Darli, que sempre esteve presente em cada desafio e conquista, pastor Cláudio construiu um legado inestimável.

Seu carisma e dedicação transbordavam em cada palavra e gesto, em cada abraço apertado dado ao longo dos anos.

Legado de carinho em Brusque

E no culto deste domingo, não foi diferente. O carinho que ele sempre transmitiu foi devolvido na forma de olhares comovidos, lágrimas discretas e aplausos que ecoaram por todo o templo.

A despedida foi então marcada pela intensidade das emoções.

A comunidade, tomada pelo misto de gratidão e saudade, demonstrou seu reconhecimento por aquele que foi mais do que um líder espiritual, pois sempre se mostrou um amigo, conselheiro e um exemplo de fé inabalável.

Os cânticos, entoados com fervor, pareciam tocar o céu, enquanto cada rosto refletia o impacto que o pastor Cláudio teve na vida de tantos.

Novo ciclo

Agora, inicia-se um novo capítulo para a Paróquia Bom Pastor.

O processo de sucessão pastoral já está em andamento. Pastores e pastoras interessados irão enviar seus currículos, e a comunidade terá a oportunidade de conhecer e avaliar os candidatos por meio de cultos e entrevistas.

Somente então, até o mês de junho, será eleito aquele ou aquela que assumirá a missão de continuar guiando os fiéis com sabedoria e amor.

Missão cumprida em Brusque

Neste momento de despedida, fica a certeza de que a jornada do Pastor Cláudio foi repleta de significado.

Seu legado permanecerá vivo nos corações daqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, de aprender com ele, de sentir sua presença acolhedora.

E, enquanto as portas da Paróquia Bom Pastor se abrem para um novo tempo, a gratidão por tudo o que foi construído permanece eterna.

Galeria de fotos

