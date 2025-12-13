GALERIA – Pelznickelplatz estreia em novo local com grande público em Guabiruba

A Pelznickelplatz teve início nesta sexta-feira, 12, no inédito Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba. O evento acontece neste fim de semana, até o dia 14, e no próximo, de 19 a 21 de dezembro.

Nas sextas e sábados, os horários de visitação vão das 19h às 23h. Já aos domingos, das 17h às 21h.

Pela primeira vez, o evento conta com venda antecipada de ingressos online, oferecendo mais comodidade ao público. As entradas podem ser adquiridas por R$ 13 exclusivamente pelo aplicativo Pedidos10, para a data escolhida. A compra antecipada permite acesso por entrada exclusiva, reduzindo as filas.

Na bilheteria, o valor do ingresso é de R$ 15 por pessoa, com acesso por fila regular. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita mediante apresentação de documento.

“Nossa expectativa é grande neste ano em que completamos 20 anos e estamos de casa nova. Ampliamos nossa praça de alimentação e o Caminho das Tradições, e estamos felizes em atender o público com mais conforto”, disse o vice-presidente da Sociedade do Pelznickel, Jocimar Fischer.

O evento conta com o Caminho da Tradição, passando pelo São Nicolau, a Christkindl, o Sackmann, os assustadores Pelznickel e outros personagens, o Mercado de Natal, o Parque Infantil e a Praça de Alimentação, que, nesta edição, está sete vezes maior que nas anteriores.

Na Praça de Alimentação, o público encontra diversas opções, como shawarma, porções de batata frita ou linguiça, cachorro-quente e até Pelznickelbrot, um pão baguete com pernil suíno. Há também doces como sorvete, fondue e Strudel. Os valores variam de R$ 6 a R$ 48.

O Mercado de Natal reúne diversos expositores da região com produtos artesanais, itens personalizados, artigos natalinos e lembranças temáticas da cultura natalina guabirubense.

Durante a Pelznickelplatz, estão sendo distribuídos exemplares do jogo “Natal em Guabiruba”, lançado na quinta-feira, 11, pelo jornal O Município. O jogo tem como objetivo ampliar ainda mais o conhecimento sobre a rica cultura da cidade, incluindo personagens como o Pelznickel, o Dragão Voador, a Oma e muitos outros.

Cerca de 120 voluntários da Sociedade do Pelznickel trabalham no evento para levar a melhor experiência natalina ao público. A programação ainda conta com Desfile do Presépio Vivo no dia 23 de dezembro e desfile pelos bairros da cidade no dia 24 de dezembro.

Veja os registros:

1 de 8

Leia também:

1. Estupro, agressão e mais: conselheiras tutelares de cidade catarinense perdem mandato após não intervirem em mais de 90 situações

2. Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Brusque

3. Corpo de irmão de músico do Alexandre Pires passou dez horas morto dentro de uma boate antes de ser enterrado em Palhoça

4. “Marcou a nossa história”: professoras se despedem de aluna de 9 anos que faleceu na Guabiruba

5. Vítimas são conduzidas ao hospital após acidente entre moto e bicicleta em Brusque



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

