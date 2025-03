GALERIA – Peregrinação de Brusque a Nova Trento reúne mais de 350 participantes

Eram 4h da manhã de sábado, 29, quando os mais de 350 peregrinos iniciaram sua jornada de quase 20 quilômetros rumo ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento. Durante o percurso, todos viveram momentos intensos de espiritualidade, e em cada parada foram convidados a refletir sobre o sacrifício que Jesus fez pela humanidade.

Acompanhando o grupo em todo o percurso, o vigário da paróquia, padre Rodrigo Tascheck, conta que a peregrinação superou as expectativas da organização.

“Estávamos vivendo um momento de grande expectativa desde que lançamos as inscrições para a peregrinação. Pensávamos que teríamos uns 100 participantes, mas os cadastros foram aumentando, chegando a 150, 200. Quando encerramos na quinta-feira à noite tínhamos cerca de 360 inscritos. E com o aumento da busca das pessoas pela caminhada aumentou a ansiedade de toda a organização”, diz.

Ele lembra que o intuito da caminhada não foi apenas uma atividade física, mas também um exercício para a alma.

“É uma peregrinação penitencial, e ela precisa custar um pouco. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito de Santa Teresa que diz: ´É justo que muito custe o que muito vale’. E eu vi isso no rosto dos jovens, esta foi a primeira caminhada de muitos deles, havíamos divulgado que seriam 13km, mas acabou sendo um pouco mais, quase 20km e eles foram perseverantes e chegaram ao final. Então foi uma grande conquista, um exercício de superação, mas principalmente de fé, muitos rezando o terço, orando e partilhando a vida. Também tive a oportunidade de ouvir algumas confissões”, ressalta .

Superação e gratidão

Padre Rodrigo frisa que concluir esta caminhada com a presença de tantos jovens é motivo de gratidão, pois demonstra que a Igreja é jovem.

“Chegar aqui no Santuário de Santa Paulina com tantos jovens é de fato uma realização, ver que a nossa Igreja é viva e eles estão dando testemunho para o mundo. Hoje muitas pessoas passaram por nós, durante o caminho, e viram nosso grupo e perceberam que não estávamos caminhando apenas por conta do exercício físico, mas sim em uma peregrinação de fé. Então hoje bendigo e louvo a Deus pela vida de todos que aceitaram este convite, caminharam conosco e finalizaram participando da Santa Missa”, afirma.

Ele finaliza sua fala lembrando que durante o percurso muitos tinham dúvidas se iam conseguir e ao concluírem a peregrinação, demonstraram muita alegria e gratidão.

“Muitas pessoas me diziam ‘padre, não sei se vou conseguir’, ou ‘se eu não conseguir tem os carros de apoio para me ajudar’. E chegando aqui ganhei alguns abraços e junto eles me diziam ‘nós conseguimos, estamos aqui’ e ‘nem foi tão difícil quanto eu imaginava’. Então é uma alegria enorme compartilhar esse momento com eles”, finaliza.

Confira as fotos:

Crédito: Amabile Nazário/Ideia Comunicação

