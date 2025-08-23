As notícias que importam, direto no seu WhatsApp. Toque aqui e entre no grupo do jornal!
GALERIA – Prefeitura de Brusque realiza leilão de 11 terrenos; veja imóveis

Participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas cadastradas

A Prefeitura de Brusque realizará, em 15 de setembro, às 10h, um leilão público eletrônico para a venda de 11 terrenos urbanos públicos, de propriedade do Executivo municipal, espalhados pela cidade.

O certame será conduzido na modalidade “maior lance”, de forma exclusivamente on-line, por meio do site www.kronleiloes.com.br.

Poderão participar do leilão pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ), regularmente cadastradas. É necessário fazer o credenciamento até 48 horas antes do início do certame, diretamente no site indicado.

A visitação dos imóveis estará disponível até 24 horas antes do evento, mediante agendamento com a prefeitura. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias adicionais.

Cronograma e mais informações podem ser consultados nos sites www.brusque.sc.gov.br e www.kronleiloes.com.br, além do link direto bit.ly/leilaoterrenos.

Confira galeria com localizações

Localização: rua João Batista Barni, bairro Guarani. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua Alberto Muller, bairro Limeira Baixa. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua DJ-025, bairro Dom Joaquim. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua Hilário Hoefelmann, bairro Limeira Baixa. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua Orlando da Silva, bairro Rio Branco. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: Via A, bairro Azambuja. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua Maria Scarpa Formonte, bairro Limoeiro. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua Theodoro Heinrick Staack, bairro Santa Terezinha. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua 1100, bairro Dom Joaquim. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: rua 1100, bairro Dom Joaquim. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
Localização: ruas Edgar Von Buettner e Anna Westphal, bairro Bateas. Foto: Prefeitura de Brusque/Reprodução
