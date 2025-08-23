GALERIA – Prefeitura de Brusque realiza leilão de 11 terrenos; veja imóveis

A Prefeitura de Brusque realizará, em 15 de setembro, às 10h, um leilão público eletrônico para a venda de 11 terrenos urbanos públicos, de propriedade do Executivo municipal, espalhados pela cidade.

O certame será conduzido na modalidade “maior lance”, de forma exclusivamente on-line, por meio do site www.kronleiloes.com.br.

Poderão participar do leilão pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ), regularmente cadastradas. É necessário fazer o credenciamento até 48 horas antes do início do certame, diretamente no site indicado.

A visitação dos imóveis estará disponível até 24 horas antes do evento, mediante agendamento com a prefeitura. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias adicionais.

Cronograma e mais informações podem ser consultados nos sites www.brusque.sc.gov.br e www.kronleiloes.com.br, além do link direto bit.ly/leilaoterrenos.

Confira galeria com localizações