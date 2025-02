GALERIA – Prestes a ser concluída, veja fotos de como está a obra na cabeceira da ponte do Maluche, em Brusque

As obras de recuperação da cabeceira da ponte Antônio Nicolau Maluche, conhecida como ponte do Maluche, estão na reta final e devem ser concluídas nesta sexta-feira, 21. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Brusque na tarde desta segunda, 17.



Os trabalhos, iniciados em dezembro de 2024, incluíram a substituição dos gabiões danificados, reforço dos muros de contenção, reconstrução do aterro e nova pavimentação.

Conforme o Executivo, no momento, as equipes aguardam a cura do concreto da laje de transição, uma etapa fundamental para garantir a estabilidade da estrutura.

A Secretaria de Infraestrutura Estratégica aponta que, após essa fase, será realizada a pavimentação asfáltica, permitindo que a ponte seja reaberta ao tráfego ainda na sexta, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Alterações no trânsito

Durante o período de interdição, a Prefeitura de Brusque adotou medidas para minimizar os impactos no trânsito, reforçando a sinalização em vias alternativas, como as pontes do Rio Branco e Arthur Schlosser (Ponte do Terminal). A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também esteve presente em pontos estratégicos para garantir a fluidez da circulação.

