GALERIA – Primeira Corrida de Natal de Brusque reúne 400 atletas e movimenta manhã de domingo
Confira o pódio das principais categorias
Confira o pódio das principais categorias
A primeira edição da Corrida de Natal foi realizada na manhã deste domingo, 7, no River Mall, em Brusque, e reuniu cerca de 400 atletas, entre adultos e crianças.
Os percursos foram divididos nas categorias de 5 e 10 quilômetros, além da modalidade Kids, que também mobilizou muitos pequenos corredores.
Para participar, os inscritos deveriam contribuir com um kit de alimentos, reforçando o caráter solidário do evento, que uniu esporte, saúde e responsabilidade social em uma manhã marcada por integração e incentivo à qualidade de vida.
O organizador, Deivison Foppa, destaca que o resultado superou as expectativas.
“Estamos aqui desde às três da manhã com uma equipe dedicada, e o evento superou nossas expectativas. Recebemos muitas mensagens elogiando o kit, porque o objetivo é valorizar quem participa e busca qualidade de vida. Além da solidariedade, queremos incentivar o cuidado pessoal por meio do esporte, seja qual for a modalidade”, comenta.
Mariana Lopes, de 21 anos, já tem experiência em eventos esportivos e decidiu participar da primeira edição da corrida a convite de seu antigo treinador de vôlei e preparador físico, Foppa. Ela destaca que a organização chamou sua atenção desde o início.
“Eu já participei de outras corridas. O Foppa foi meu treinador e me convidou pra essa. Achei uma corrida muito bem organizada, o trajeto maravilhoso, a organização foi de parabéns”.
Ela também ressalta o fato de a prova ter acontecido durante o verão e em horário mais cedo.
“Quando a gente acorda é mais fácil de vir correr, a gente tem menos chance de se lesionar por ser durante o calor, e também por ter sido feita mais cedo, a gente não passou tanto calor assim. Já participei de outras corridas e considero esta extremamente bem organizada. É possível perceber o cuidado e a atenção da equipe em cada detalhe da prova”.
Para o participante William Lopes, de 60 anos, a opção pelo lado da pista foi muito positiva, assim como a presença de diversos profissionais ligados à área da saúde. “Isso tornou a experiência ainda mais interessante”.
Geral masculino de 5k:
1ª Mateus Barbosa
2ª Caique Kelvin Mariano Gonçalves
3ª João Vitor Hanizem
4ª João Batista de Sousa
5ª Claudinei Kniss
Geral feminino de 5k:
1ª Beatriz Treider Anastacio
2ª Janaina Zirke
3ª Crislaine Zeredo Ramos
4ª Denise Fontana
5ª Sheila Cabral
Geral masculino de 10k:
1ª Rafinha Oliveira
2ª Vitor Lins Souza Farias
3ª Andres dos Reis
4ª Alessandro Gomes
5ª Vitor José Souza
Geral feminino de 10k:
1º Carolina Queiroz Silva
2º Eunice Maria Estevão
3ª Paula Laus
4ª Janete Aparecida Ferrari
5ª Aline Thais do Nascimento da Rocha
Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque: