GALERIA – Primeira Corrida de Natal de Brusque reúne 400 atletas e movimenta manhã de domingo

A primeira edição da Corrida de Natal foi realizada na manhã deste domingo, 7, no River Mall, em Brusque, e reuniu cerca de 400 atletas, entre adultos e crianças.

Os percursos foram divididos nas categorias de 5 e 10 quilômetros, além da modalidade Kids, que também mobilizou muitos pequenos corredores.

Para participar, os inscritos deveriam contribuir com um kit de alimentos, reforçando o caráter solidário do evento, que uniu esporte, saúde e responsabilidade social em uma manhã marcada por integração e incentivo à qualidade de vida.

O organizador, Deivison Foppa, destaca que o resultado superou as expectativas.

“Estamos aqui desde às três da manhã com uma equipe dedicada, e o evento superou nossas expectativas. Recebemos muitas mensagens elogiando o kit, porque o objetivo é valorizar quem participa e busca qualidade de vida. Além da solidariedade, queremos incentivar o cuidado pessoal por meio do esporte, seja qual for a modalidade”, comenta.

Corredores

Mariana Lopes, de 21 anos, já tem experiência em eventos esportivos e decidiu participar da primeira edição da corrida a convite de seu antigo treinador de vôlei e preparador físico, Foppa. Ela destaca que a organização chamou sua atenção desde o início.

“Eu já participei de outras corridas. O Foppa foi meu treinador e me convidou pra essa. Achei uma corrida muito bem organizada, o trajeto maravilhoso, a organização foi de parabéns”.

Ela também ressalta o fato de a prova ter acontecido durante o verão e em horário mais cedo.

“Quando a gente acorda é mais fácil de vir correr, a gente tem menos chance de se lesionar por ser durante o calor, e também por ter sido feita mais cedo, a gente não passou tanto calor assim. Já participei de outras corridas e considero esta extremamente bem organizada. É possível perceber o cuidado e a atenção da equipe em cada detalhe da prova”.

Para o participante William Lopes, de 60 anos, a opção pelo lado da pista foi muito positiva, assim como a presença de diversos profissionais ligados à área da saúde. “Isso tornou a experiência ainda mais interessante”.

Confira os resultados

Geral masculino de 5k:

1ª Mateus Barbosa

2ª Caique Kelvin Mariano Gonçalves

3ª João Vitor Hanizem

4ª João Batista de Sousa

5ª Claudinei Kniss

Geral feminino de 5k:

1ª Beatriz Treider Anastacio

2ª Janaina Zirke

3ª Crislaine Zeredo Ramos

4ª Denise Fontana

5ª Sheila Cabral

Geral masculino de 10k:

1ª Rafinha Oliveira

2ª Vitor Lins Souza Farias

3ª Andres dos Reis

4ª Alessandro Gomes

5ª Vitor José Souza

Geral feminino de 10k:

1º Carolina Queiroz Silva

2º Eunice Maria Estevão

3ª Paula Laus

4ª Janete Aparecida Ferrari

5ª Aline Thais do Nascimento da Rocha

