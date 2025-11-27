GALERIA – Proerd realiza formatura para mais de 2 mil estudantes em Brusque nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, 26, aconteceram as formaturas do Proerd da Polícia Militar de Brusque, na Arena Multiuso, em Brusque.

O evento contou com a presença do comandante do 18⁰ Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Carlos Machado Júnior, entre outras autoridades civis e militares, além de professores, pais e familiares.

Na solenidade se formaram cerca de 2,2 mil alunos de 37 escolas. Com a presença das famílias, o público na Arena chegou perto de 6 mil pessoas.

Na ocasião, foi realizada a entrega dos certificados Proerd aos alunos filhos de policiais militares que participaram do programa em 2025.

Por fim, todos os alunos Proerd foram presenteados com a mascote Daren. O certificado de todos eles será entregue posteriormente em sala de aula.

Veja mais fotos do evento

Leia também:

1. Ex-funcionário invade casa de repouso e ameaça atear fogo no local, em Blumenau

2. Área Azul em Brusque está temporariamente fora do ar; entenda

3. Pelznickelplatz: veja como está a nova sede no parque municipal de Guabiruba

4. Parque do Centenário: relembre a história do espaço criado para celebrar os 100 anos de Brusque

5. Censo: saiba quantas pessoas moram sozinhas e acompanhadas em Brusque

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

