Guabiruba é um lugar onde tradição e progresso caminham lado a lado, carregando a essência que preserva suas raízes, refletida nas casas enxaimel, paisagens e nas indústrias que impulsionam o desenvolvimento local.

Mas é na área rural, no entanto, que a verdadeira alma do município se revela em toda a sua plenitude, evidenciando-se por meio da valorização da cultura local e das tradições preservadas.

Guabiruba e os Carminatti

Neste sábado, 15, marcado pelo tempo seco, a rua Holstein se transforma no tema principal desta edição, onde a propriedade da família Carminatti abre suas porteiras para compartilhar uma história, marcada pelo amor às origens.

O lugar, protagonista da narrativa de hoje, revela-se então como um símbolo vivo da conexão com a terra e com as tradições.

Tradição viva em Guabiruba

Entre vastas pastagens e matas intocadas, o metalúrgico aposentado Jorge Carminatti compartilha com cada leitor os valores de uma vida dedicada ao campo.

Ao cruzar o portão de madeira, a rotina frenética do mundo exterior parece desaparecer.

Entre os galhos das árvores centenárias, animais e aves circulam tranquilamente pelos campos, compondo um cenário de serenidade.

O tempo, ali, não corre; ele caminha com passos lentos, respeitando, pois, o ciclo da natureza.

Jorge, que passou uma vida dedicada à metalurgia, nunca conseguiu se afastar do campo.

“Eu nasci aqui, aprendi a viver assim.” Meu coração bate no ritmo da terra, e não consigo me ver longe desse trabalho”, conta ele, com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção.

Desde os primeiros anos de vida, ele esteve ao lado dos pais, aprendendo a arte da lida rural, e até hoje encontra na terra sua maior alegria.

Tradição que resiste

O dia de Jorge começa antes mesmo do sol se erguer sobre as colinas.

O canto do galo anuncia uma nova jornada, e ele, pontual como as estações, sai para alimentar os animais e cuidar da propriedade.

Seu rancho é um verdadeiro museu vivo: paredes decoradas com ferraduras antigas, coxos de madeira esculpidos à mão, uma máquina de moer milho que resiste ao tempo.

Cada objeto conta uma história, cada canto exala memórias de um passado que persiste, teimoso e belo, em meio ao avanço da modernidade.

Guabiruba é uma cidade que soube equilibrar o progresso e a tradição, e Jorge é o retrato vivo desse equilíbrio.

Seu modo de vida nos lembra que, mesmo em um mundo de mudanças rápidas, há espaço para preservar a essência daquilo que nos torna quem somos.

E para aqueles que desejam ver com os próprios olhos a beleza desse cotidiano, preparamos uma galeria de imagens capturadas na propriedade da família Carminatti.

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

