Há lugares em Botuverá que transcendem o passar do tempo, onde a natureza se manifesta em sua forma mais sublime e a simplicidade da vida se confunde com a grandeza dos cenários.

Representando essa harmonia, o bairro Salto de Águas Negras guarda um desses refúgios, onde a propriedade da família Gianesini ergue-se como protagonista de uma história emocionante e encantadora.

A essência de Botuverá

A apenas três quilômetros do Centro da cidade, o lugar então se mostra como um convite para uma experiência sensorial única.

O cheiro da terra molhada, o som do vento deslizando pelas copas das árvores e a visão das pastagens ondulantes compõem uma sinfonia natural que acalma a alma.

Nesse cenário rural, animais e aves vivem em plena liberdade, correndo sem restrições pelos vastos campos.

O rio Itajaí-Mirim vem serpentear a propriedade, como um guardião que, ao longo dos séculos, testemunhou incontáveis histórias de dedicação e amor à terra.

Suas margens, pois, são cercadas por uma rica vegetação, onde a mata se mistura com o aroma das flores silvestres.

Relíquia de Botuverá

E ali, como um elo entre tempos passados e o presente, ergue-se a ponte de madeira, uma verdadeira relíquia da arquitetura interiorana.

Seus troncos robustos sustentam mais do que simples travessias; sustentam memórias, passos silenciosos e olhares que se perdem na imensidão da paisagem.

Cruzá-la é como entrar em um universo onde o tempo desacelera, permitindo que cada detalhe seja apreciado com a profundidade que merece.

A propriedade da família Gianesini é um testemunho vivo da harmonia entre o homem e a natureza, um recanto onde a vida segue seu curso no ritmo ditado pela terra e o céu.

Botuverá na propriedade Gianesini

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

